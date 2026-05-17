＜速報＞米国女子の最終日スタート 渋野日向子午後9時20分、竹田麗央は深夜ティオフ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕。日本時間午後8時30分に第1組が1番パー4からまっさらなコースへと飛び出していった。
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日本勢は8人が決勝に進出。渋野日向子は午後9時20分にティオフし、60位タイからの浮上を図る。トータル1オーバー・46位タイの原英莉花は午後10時50分にスタート。日をまたいだ午前1時40分には16位タイの山下美夢有が、同2時10分には5位タイの竹田麗央がティオフを迎える。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
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