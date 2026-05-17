お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が17日に放送された読売テレビの特番「もんくもん」に出演。毒舌でスタジオを混乱させた。

“親愛なるオカンへのもんく”と題して街頭インタビュー。スタジオでも同テーマでトークを展開した。

9歳と6歳の息子の母として奮闘する安田美沙子は「キャラ変わるぐらいぶち切れてる。男兄弟なんでずっとケンカするんで」と苦笑い。とはいえ母子のスリーショットが映し出されると、「めっちゃかわいいです」と子どもたちへの愛をアピールした。

そんな中、黒田は「美沙子ちゃんは京都の女っていうのがちょっと鼻につくよな」といきなり毒を吐き、「なんかな？」となるみに共感を求めたが「巻き込むな！」と一蹴された。

安田は自身の母へのもんくについて「すごいキレイ好きなんで、私が片付けができなくなった」と吐露。「うちの主人もすごいキレイ好きなんです。だから主人と母が私の悪口を言ってるんですよ。“美沙子は片付けんくてアカンなあ”みたいにコソコソ言ってるのが聞こえてくる」とぼやいた。

これに黒田は「片付けられへんのはそういう体質やって言うたほうがええで。脳がそういう脳になってるねんて。片付けできないのは脳。お母さんは汚かったらイラッとする人で、それが気にならん人もおる」と力説した。

「旦那さんがキレイ好きでバランス取れてうまくいってるねんから、気にする必要は何もない」と優しく助言。だが直後に「それよりちょっと根性悪いのなんとかせえ！京女やから」と偏見まみれのイジリで、安田を混乱させた。

番組後半で「なんであんなこと言うたんやろ…」と反省し、安田から「それは思うんですか」と驚かれていた。