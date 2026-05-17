世界一の美食家として知られる浜田岳文氏（51)が、16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「食の師匠」という芸人を明かした。

浜田氏は128カ国を訪れ、グルメ界で最も影響力を持つと言われている“世界No.1フーディー”。「食べることが仕事か？」と聞かれると、もともと外資系の金融機関に所属していたことから、現在は様々な会社の顧問をしており、その収入を食に「全振り」していると説明。「貯金はあまりないですね。単純に、食への好奇心に突き動かされて、暴走している。食以外の色んなものを犠牲にしていまして、例えば僕51歳なんですけど、結婚していないし、子供もいませんし、時計だったりとか、車もないですし、何もないですね」と明かした。

そんな浜田氏が、「僕自身の食の師匠」として名を挙げたのが、ダチョウ倶楽部の寺門ジモンだった。

MCの極楽とんぼ・加藤浩次が「ジモンさんなんですか!?」と驚き、「ジモンさんは、本当に凄いですからね」とうなずくと、タレントの島崎和歌子も「半端ないですよね」と言い、加藤は「世の中に軽く見られすぎ！」と力説した。

「何が凄いですか？」との質問に浜田氏は「やっぱり食に関してガチなんですよ。ガチだから、正直、芸能界の枠からはみ出してる方」と説明。

加藤も「ジモンさんに、お寿司に連れて行ってもらったこともありますし。別格ですよ、ジモンさん」と賛同。浜田氏が「うれしいです。そう言ってくれる方がいらっしゃらないんです」と喜ぶと、島崎から「いや、いないです。いないです。本当にいないです」と突っ込まれ、スタジオから笑いが上がっていた。