将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16・17の両日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、藤井名人が123手で勝利した。この結果、背水の陣で初白星を狙った糸谷九段はシリーズ成績0勝4敗のストレートで敗退。悲願の初名人奪取はならなかったものの、盤上で見せた持ち前の力強い戦いぶりに、ファンからは惜しみない拍手が送られている。

【映像】藤井名人が防衛4連覇を決めた瞬間の表情

1日目の早い段階から前例のない力戦へと突入した本局。糸谷九段は後手番ながら積極的に動いて反撃の形を作り、藤井名人の猛攻に対して深い前傾姿勢で盤考を重ねて対抗した。ABEMAで解説を務めた屋敷伸之九段（54）は「最後の最後まで大激戦だった。途中は糸谷九段が攻めをつなげていたが、そこを掻い潜って藤井名人が反撃した。かなり難解な終盤だったが、藤井名人が名人らしい斬り方で見事に競り勝った」と総括。「糸谷九段もうまく迫ったが、少し足りなかった。見応えのある素晴らしい将棋だった」と、激闘を演じた挑戦者の健闘を称えた。

竜王1期の獲得経験を持つ糸谷九段は、昨年6月から日本将棋連盟の理事に就任している。現役の理事が名人に挑戦するのは、1986年に当時会長だった大山康晴十五世名人が中原誠名人に挑んで以来、実に40年ぶりという歴史的な出来事だった。連盟の公務という重責を担いながら最高峰の舞台へと駆け上がり、絶対王者に立ち向かったその姿は、多くの将棋ファンの胸を打った。

終局後のインタビューに応じた糸谷九段は、「実力不足が露呈した。もう少し読み込めていればと勉強になった。藤井名人の実力はわかっていたつもりだったが、（持ち時間）9時間ということでさらに読みが深く指されたと感じた」と静かにコメント。長時間の対局における名人の底知れぬ強さを肌で感じつつ、清々しくシリーズを振り返った。

敗れはしたものの、随所に独自の構想を披露した糸谷九段に対し、ABEMAのコメント欄にはファンからの労いの声が殺到。「ダニー頑張った。１勝したかった」「研究する時間ないもんな自力だけでここまでやれるのはすごい」「ちゃんと糸谷ワールドで戦ってたよな！」と、“ダニー”の愛称で親しまれる挑戦者の奮闘を称える声が溢れた。さらに「力戦でいい名人戦だったよ」「聡太ダニー楽しかったよ！」「ダニー、楽しかった。今期も頑張って挑戦してほしい」と、両者が作り上げた名局への感謝と、今後のさらなる活躍を期待する温かいメッセージが絶え間なく寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）