BE:FIRST、初のスタジアムライブ10万人動員 デビュー5周年アルバム＆ドームツアー開催発表
【モデルプレス＝2026/05/17】6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、5月16〜17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。オリジナルアルバムのリリースとドームツアーの開催を発表した。
【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫
5月16〜17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員した。
チケットが一般発売開始からわずか3分でソールドアウトするなど、BE:FIRSTの勢いを象徴する初のスタジアムライブとなった本公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えたスペシャルなライブ演出に挑戦。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲から、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを、壮大なサウンドスケープとダイナミックなステージングで披露。6人の表現力、圧巻のダンス、繊細なボーカルワーク、熱量あふれるラップパフォーマンスが融合し、BE:FIRSTの新たなフェーズを体現するライブとなった。
公演中には、デビュー5周年を記念し、今年11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、そして2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表。ドームツアーでは、東京・福岡・埼玉での公演開催が明らかとなったほか、「and more」と、さらなる追加発表を予感させる演出も。アルバムのリリースを含め、今後の展開にも大きな期待が高まる。（modelpress編集部）
【東京】東京ドーム
2027年1月11日（月・祝)
2027年1月12日（火）
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
【埼玉】ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
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◆BE:FIRST、初のスタジアムライブ開催
5月16〜17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員した。
◆BE:FIRST、アルバム＆ドームツアー開催発表
公演中には、デビュー5周年を記念し、今年11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、そして2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表。ドームツアーでは、東京・福岡・埼玉での公演開催が明らかとなったほか、「and more」と、さらなる追加発表を予感させる演出も。アルバムのリリースを含め、今後の展開にも大きな期待が高まる。（modelpress編集部）
◆『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』
【東京】東京ドーム
2027年1月11日（月・祝)
2027年1月12日（火）
【福岡】みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
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