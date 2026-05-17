「フヨフヨしてそうで可愛い♡」「わき腹モミモミした～い！」と絶賛されているのは、飼い主さんがご飯を食べようと食卓にやってきた瞬間、目の前に現れた猫ちゃんの光景。一世を風靡した『幻の生物』そっくりなその姿が可愛いと、たくさんのコメントが寄せられることに。投稿は12万表示を突破する反響を見せることとなりました。

【写真：椅子の上にいた猫の『フォルム』が……幻の生物そっくりな光景】

ご飯を食べようと思ったら、イスの上に…

Xアカウント『菊水産業株式会社【公式】(国産つまようじ屋)』に投稿されて話題となっているのは、まるで『幻の生物』のような姿をした猫ちゃんの光景。ある日、仕事から帰ってきた飼い主さんは、ご飯を食べようとテーブルへ向かったそう。ご飯が並べられた食卓を目の前にした飼い主さんが椅子に座ろうとすると…そこには『幻の生物』と言われているツチノコのようなものが！

しかし、よく見てみると、それはキジトラ猫の課長トラちゃんだったそう。そのツチノコそっくりな姿に、思わず温かい笑いがこぼれてしまいます。

その後、ご飯を食べるため飼い主さんは課長トラちゃんにどいてもらおうと思ったものの、どうやら課長トラちゃんは飼い主さんのイスがお気に入りのご様子。飼い主さんは課長トラちゃんにその席を譲り、他のイスに座って食事を始めることにしたのでした。

その後は『アンモニャイト』の姿でお昼寝♪

その後、飼い主さんが課長トラちゃんの様子を見てみると、課長トラちゃんは椅子の上で体を丸めてぐっすりと眠っていたそう。さっきまではツチノコに見えていたそのフォルムは、いつの間にかアンモナイトになっていたといいます。

そんな課長トラちゃんの姿を見た人からは、ツチノコ以外にも「座布団みたい♡」「アジのひらきかと思ったｗ」という感想が寄せられたそう。「うちもイスの端っこに相席させてもらってますｗ」と、猫飼いさんあるあるな意見も見られています。

Xアカウント『菊水産業株式会社【公式】(国産つまようじ屋)』では、つまようじの会社を営む飼い主さんの活動報告や、飼い主さんをいつも近くで応援している課長トラちゃんの様子が投稿されていますよ。

課長トラちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「菊水産業株式会社【公式】(国産つまようじ屋)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。