猫の寿命を短くする「ご飯の与え方」4選

1.人間の食べ物をお裾分けする

人間がおいしいと感じる料理には、猫の体には多すぎる塩分、糖分、香辛料が含まれています。

例えば、ほんの少しのハムや焼き魚であっても、体の小さな猫に負担をかける可能性があります。

また、玉ねぎやチョコレートのように、猫が食べると中毒症状を起こして命を落とす危険な食材も身近に溢れています。

欲しがる顔を見るとつい与えたくなりますが、愛猫を守るためには「人間と猫の食べ物は別物」と厳しくルールを決めることが大切です。

2.置き餌（出しっぱなし）にしている

お皿にキャットフードを出しっぱなしにする「置き餌」は、衛生面で大きなリスクがあります。

フードに含まれる油分は空気に触れることで少しずつ酸化し、鮮度が落ちていきます。放置されたフードを食べると、消化不良による下痢や、品質の劣化が健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、いつでも食べられる状態は食欲のムラを生みやすく、病気のサインである「食欲不振」に飼い主が気づくのが遅れる原因にもなります。

食事の時間を決めて、食べ残した分はすぐに片付けるようにしましょう。

3.目分量で適当に量る

「大体これくらい」という目分量での食事は、肥満への最短距離です。猫にとっての10gは、人間にとっての数百gに相当するほど大きな差があります。

毎日少しずつ基準より多く与えているだけで、あっという間に適正体重を超えてしまうことも。肥満は万病の元と言われ、関節の痛みや心臓への負担、糖尿病の発症、さらには寿命を数年も縮めてしまう可能性があります。

カップでざっくり量るのではなく、正確に重さを量る習慣をつけることが、愛猫の体を守ることにつながります。

4.多すぎるおやつの習慣

おやつはコミュニケーションの道具として便利ですが、与えすぎは栄養バランスを根底から崩します。

おやつでお腹がいっぱいになると、必要な栄養が詰まった主食を食べなくなり、体を作るための成分が不足してしまいます。

また、おやつは嗜好性を高めるために味が濃く作られていることが多いため、偏食の原因にもなります。

おやつは1日の摂取カロリーの1割以下に抑え、あくまで「特別なご褒美」として、与えすぎないようにコントロールしましょう。

その食事、病気に繋がっているかも？

間違った食事を続けていると、猫特有の深刻な病気を引き起こす可能性が高まります。

特に猫は泌尿器系のトラブルが多く、食事に含まれるミネラルのバランスが崩れると、尿路に結晶や石ができる「尿石症（結石）」などの病気になりやすい動物です。

また、塩分の摂りすぎは、高齢猫の多くが経験する「慢性腎臓病」を悪化させる大きな要因となります。さらに、高カロリーな食事による肥満は糖尿病を招き、毎日インスリン注射が必要な生活になってしまうこともあります。

これらの病気は一度発症すると完治が難しく、生涯にわたって治療が必要になることが多いため、日々の食事で未然に防ぐ意識が何よりも重要です。

愛猫を守る！今日から始める「正しい食事」のポイント

正しい食事の基本は、猫が必要とする栄養を、適切な量だけ与えるというシンプルなものです。

しかし、そのシンプルさを毎日継続することこそが、愛猫の健康寿命を延ばす鍵となります。難しい知識は必要ありません。

まずは市販されているフードの選び方や、量り方、そして水の与え方といった基本的なルールを見直すことから始めてみましょう。

少しの工夫で、愛猫の毛並みや活発さが驚くほど変わってくるはずですよ。

「総合栄養食」と書かれたフードを主役にする

キャットフードのパッケージには必ず「総合栄養食」や「一般食」といった記載があります。

毎日の主食にするべきなのは、その水とフードだけで健康が維持できるよう設計された「総合栄養食」です。一方で「一般食」はおかずのようなもので、これだけでは栄養が偏ってしまいます。

成長段階（子猫用、成猫用、シニア用）に合わせた総合栄養食を選び、裏面の栄養成分をしっかり確認することで、猫に必要なエネルギーを正しく補給することができます。

パッケージの給餌量を参考に、キッチンスケールで正確に量る

キャットフードの袋には、体重に合わせた1日の給餌量の目安が記載されています。

まずはその数字を確認し、デジタル式のキッチンスケールを使って1g単位で正確に量るようにしましょう。目分量は体調や見る角度によって誤差が出やすいため、おすすめできません。

毎日決まった量を守ることで、体重の増減をコントロールしやすくなり、愛猫の体型の変化にも敏感に気づけるようになります。これが最も簡単で効果的な健康管理です。

新鮮な水がいつでも飲める環境作り

猫はもともと喉の渇きに疎い動物ですが、水分不足は腎臓病や結石の大きなリスクになります。

いつでも新鮮な水が飲めるように、水飲み場は家中のよく通る場所など、数か所に設置してあげましょう。

水が汚れていると飲むのを嫌がるため、最低でも1日2回は器を洗って水を入れ替えることが理想です。

猫によって水の好み（流れる水、器の形など）があるため、愛猫が好んで飲んでくれる環境を整えてあげてください。

ウェットフードを活用して水分摂取量を増やす工夫

どうしても水を飲む量が少ない猫には、水分がたっぷり含まれたウェットフードを併用するのが効果的です。

ドライフードは約10%しか水分が含まれていませんが、ウェットフードは約80%が水分です。食事と一緒に自然に水分を摂ることができるため、尿のトラブル予防に非常に役立ちます。

毎食ウェットにするのが難しい場合は、ドライフードのトッピングとして利用したり、おやつ代わりに水分補給用のジュレを与えたりするのもおすすめです。

まとめ

毎日のご飯は、飼い主が愛猫にプレゼントできる一番の健康法です。

ほんの少しの油断が大きな病気を招くこともあれば、丁寧な食事管理が一緒にいられる時間を数年も延ばしてくれることもあります。

今日から量り方やフードの選び方を見直し、愛猫と1日でも長く、健やかな日々を過ごせるように努めていきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)