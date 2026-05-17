25万回以上視聴され1.3万「いいね」を集めているのは、飼い主さんが名前を呼んだときの可愛い行動。キュートな姿に、視聴者からは「何回も振り向いて可愛い」「めっちゃ可愛い～」「『ふあああああ！』て言っちゃった」などのコメントが寄せられています。

【動画：階段を下りようとしていた子猫→『名前』を呼んでみたら…尊すぎる『まさかの行動』】

名前を呼んでみると？

Instagramアカウント「てん」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドとベンガルのミックスの子猫「てんちゃん」が2階にいるときの出来事。てんちゃんは1階に降りたくなったようで、ぴょこんと軽やかに下り始めたそうです。

そのとき同じく2階にいたのは、飼い主さん。思わず「てんちゃん」と名前を呼ぶと、てんちゃんは降りるのを止めて振り向いたとのこと。名前を呼ばれたからか、飼い主さんのもとへ戻ろうとしたのですが…。

1段が大きすぎる

まだ子猫のてんちゃんにとって階段の「1段」は大きすぎた様子。手をかけてよじ登ろうとしますが、一度はずるっと下がってしまったといいます。それでもあきらめなかったてんちゃんは、よじ登るのをやめてひょいっとジャンプ！

ジャンプは得意なようで、難なく階段を上がることに成功したそうです。そのまま飼い主さんの足元までやってくると、寄り添うように一緒に歩いてくれたとのこと。わざわざ戻ってきてくれるなんて、優しい子です！

「いっしょにおりる？」

その後、ときどき振り返りながら飼い主さんと一緒に階段を降りてくれたのだとか。あまりの可愛さに、飼い主さんも感動したそうですよ。

てんちゃんは、先住犬であるコーギーのサラちゃんとボーダーコリーのスパイクくんに育てられた猫ちゃんなのだそうです。てんちゃんの“忠犬”のような性質は、お姉ちゃんとお兄ちゃんから受け継いだのかもしれませんね。

投稿を見た視聴者のなかには、「なんて可愛い仔猫ﾁｬﾝ」「しっぽの先っちょが白いのも可愛い過ぎます」「可愛いし、耳が折れとるのも良いし、優勝です」と、てんちゃんのファンになってしまった人も多いようです。

Instagramアカウント「てん」には、わんちゃんたちと仲良く暮らすてんちゃんの様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「てん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。