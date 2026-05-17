◆春季高校野球関東大会▽２回戦 専大松戸１１―４花咲徳栄＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）

好投手を続々と輩出する専大松戸。その系譜にまた一人、楽しみな剛腕が出現した。背番号１８ながらＭＡＸ１４８キロの２年生右腕・畠山真大が、花咲徳栄戦に先発。６回途中を５安打４失点も、最速１４６キロを計測するなど、大器の片りんを示した。

「とにかく、思いっきり腕を振ることを意識してやりました。まだまだな部分もあるんですけど、真っすぐを強く投げられたのは良かった」

カーブやスプリットも操りながら、５回まではソロ被弾の１失点と好投。だが６回に３失点し、マウンドを降りた。「スピードはガンでは出ていますが、球質やフィールディング、投球術など、自分としてはまだまだ全然だと思っています」と反省も忘れなかった。

入学後は右肘の故障もあったが、完治した後にチューブやメディシンボールを用いてトレーニングを積んだ結果、球速アップに成功。だが、チームが４強入りした今春のセンバツでは、ベンチ入りも出番はなかった。

「出たいな、悔しいなと思っていたんですけど、それはホテルに置いておいて。試合に行ったら応援するだけ。応援に徹しました」

専大松戸のいいところに「高校野球は厳しいイメージがあったんですけど、上下関係もいい意味でなくて、全然何でも言えちゃうので、すごい楽しいです」と話す。風通しのよい環境で、成長を遂げている。

「最後の夏は１５５キロぐらい投げて、常時１５０キロで試合を作れるようになりたい」と夢を描く畠山。名伯楽・持丸修一監督のもとで地に足をつけ、着実に牙を研いでいく。（加藤 弘士）

◆畠山 真大（はたけやま・まひろ）２００９年１２月８日、千葉市生まれ。１６歳。小１から千葉ラディアンツで野球を始め、中学は千葉市シニアでプレー。専大松戸では１年秋から背番号２０でベンチ入り。１８２センチ、６５キロ。右投右打。