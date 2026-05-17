◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

マイル女王決定戦が１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。昨年アスコリピチェーノで制覇しているルメール騎手は２０年アーモンドアイ、２１年グランアレグリアに続く当レース連覇で、自身の持つ最多勝記録を更新する５勝目をマークした。勝ち時計は１分３０秒９。

エンブロイダリーの勝利で、今春のＪＲＡ・平地Ｇ１は１番人気が７連勝。高松宮記念（サトノレーヴ）、大阪杯（クロワデュノール）、桜花賞（スターアニス）、皐月賞（ロブチェン）、天皇賞・春（クロワデュノール）、ＮＨＫマイルＣ（ロデオドライブ）に続き、１９８５年菊花賞から翌８６年桜花賞、２０年スプリンターズＳからジャパンＣまでの最多連勝記録に並んだ（８４年のグレード制導入後）。

次のＧ１は２４日のオークス（東京競馬場、芝２４００メートル）。ＳＮＳ上では「１番人気７連勝中…それでも逆らいたい私がいます」「１番人気を軸に、ヒモ穴を狙います」「オークスは１番人気頭固定にしたらいいですか」「この構図は来週こそ崩れそうな気がする」と早くも盛り上がっていた。