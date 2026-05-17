「今日好き」出身アイドル・瀬乃真帆子、美脚際立つミニ丈制服×編み込みヘアで闊歩「天使」「スタイル良すぎ」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「スタイル良すぎ」美脚際立つミニスカ姿
瀬乃は編み込みヘアで登場。美しい脚が際立つミニ丈の制服姿にブルーのカーディガンを羽織り、トップではルダハートを決めた。ネット上では「天使」「スタイル良すぎ」「笑顔可愛い」「さすがのポージング」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆瀬乃真帆子、編み込みヘアで登場
瀬乃は編み込みヘアで登場。美しい脚が際立つミニ丈の制服姿にブルーのカーディガンを羽織り、トップではルダハートを決めた。ネット上では「天使」「スタイル良すぎ」「笑顔可愛い」「さすがのポージング」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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