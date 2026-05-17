札幌出身・佐藤ノア、地元凱旋ランウェイ アイドル風ミニドレスで美スタイル披露【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿
札幌市出身の佐藤は、フリルがたくさんあしらわれたピンクのアイドル風ミニドレスでスラリと伸びた脚を披露。頭にはティアラを乗せ、うっとりとした表情を見せた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎えた今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿
◆佐藤ノア、ミニドレスで凱旋ランウェイ
札幌市出身の佐藤は、フリルがたくさんあしらわれたピンクのアイドル風ミニドレスでスラリと伸びた脚を披露。頭にはティアラを乗せ、うっとりとした表情を見せた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎えた今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】