5/18（月）〜24（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：21日（木）は「暖かい気持ちになる」

牡羊座のあなたは、人の笑い声を聞いて、思わず自分自身もほっこりして微笑んでしまうような、優しい時間が流れそうな予感です。21日（木）は、特に暖かい気持ちに浸ることができます。

丁寧に事前リサーチや書類を整えることが求められる1週間です。しっかり支度しておけば防げた問題が、24日（日）に発覚してしまうことがあるかもしれません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 牡牛座：23日（土）は「ご無沙汰の人と仲良くできる」

牡牛座のあなたは、23日（土）に最近はあまり仲良くしていない人と、急にまた仲良くできそうな星回りです。特別なきっかけを作るというよりも、他愛のない会話で自然とコミュニケーションが始まるでしょう♪

22日（金）は、時間に追われてストレスを感じてしまいそうな予感です。あれもこれも作業がたくさんありすぎるような気がしてイライラしますが、実際に指折り数えてみるとちゃんと終わる件数しかありません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 双子座：22日（金）は「落ち着いた時間を過ごせる」

双子座のあなたは、とっても上品な雰囲気のカフェやレストランで人と一緒に時間を過ごすとよいことがありそう。特に22日（金）は、落ち着いた大人の時間を過ごせる相手との関係が深まりやすいときです。

20日（水）は、デスクに積み上がった書類を前に、ふとため息がこぼれてしまうかもしれません。効率のよい順番を考えながら作業をしていけば、必ずすべて解決することができます。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 蟹座：19日（火）は「効率が急上昇」

蟹座のあなたは、お仕事の効率が急上昇する1週間です。中でも19日（火）は、キーボードを打つスピードがあまりにも早くて、いたずらしているのと勘違いされてしまうことさえあるかもしれません。

22日（金）は、余分なものを買って後悔しそうな星が回ってきます。生活に必要不可欠なもの以外はなるべく買わないようにした方がいいかもしれませんよ☆

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 獅子座：21日（木）は「仕事で大きな成果が」

獅子座のあなたは、21日（木）にお仕事の成果がバキバキとはじけ飛んでいきます。20メートル先に着地するつもりが、100km先に自分の評判が行き渡るような、大きな成果をあげることができるでしょう。

人の態度の急激な変化に対して不安を感じてしまうことがあるかもしれません。でも相手の気持ちはそうそう変わっていません。22日（金）は神経質になりすぎないように気をつけてください。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 乙女座：24日（日）は「楽しい場所に出かけたくなる」

乙女座のあなたは、人が笑っている声に引き寄せられて、楽しいところに出かけたくなってしまいそうな星回りです。特に24日（日）は、大勢の人がいる場所には積極的に出かけるようにしてください。

20日（水）は集中力が下がり、画面の文字が頭に入りにくく感じられてしまうかもしれません。何をやっても変わらないと感じる瞬間が来たら、迷わず席を立って休憩時間を取りましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 天秤座：18日（月）は「先手必勝の星回り」

天秤座のあなたは、18日（月）は先手必勝の星回りです。午前中から、なるべく積極的に活動して早いうちに結果を出すことを意識しましょう。焦りは禁物ですが、急ぐのは◎です。

23日（土）は、慕ってた人の意外な一面を見せられてしまうことがあるかもしれません。がっかりするのは簡単ですが。それでも受け入れてあげることにこそ価値があります♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 蠍座：19日（火）は「仕事に対して自信が出てくる」

蠍座のあなたは、19日（火）に自分のお仕事に対する圧倒的な自信が出てきます。自分こそがこの世界の第一人者だと感じることができるぐらいに、圧倒的な勢いで仕事をこなせそうです♪

23日（土）は、ちょっとした言葉の行き違いで、大切なお友達と意見がずれてしまうことがあるかもしれません。相手はそんなに気にしていませんので、こちらも腹を立てないようにすれば、すぐに仲直りできます。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 射手座：21日（木）は「出会い運が◎」

射手座のあなたは、シンプルでささやかな挨拶を交わすだけで他人とのつながりを感じて心が温かくなる1週間です。21日（木）は、知らない人と仲良くなることができる星が巡ってきます。出会い運◎です♡

暖かいお茶を飲みながらのんびりお仕事をすると、結果的に早くお仕事が片付きそうです。18日（月）は無駄に焦らされてしまうことがあるかもしれません。焦りは禁物ですよ♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 山羊座：23日（土）は「人と美味しいものを食べる時間が持てそう」

山羊座のあなたは、会話することも忘れて、めちゃくちゃ美味しいものを誰かと一緒に黙々と食べる時間が持てそうな予感です。23日（土）は、その「無言で食べてくれる相棒」をぜったいに大事にしてください♪

ついついサボりたい気持ちがやってきそうな1週間です。20日（水）は、効率化するために取り入れた新しいテクニックをマスターするために、かえって時間を費やしてしまうことになるかもしれません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 水瓶座：24日（日）は「理想過ぎるものと出合う」

水瓶座のあなたは、とっても珍しいアイテムと巡り合うチャンスがありそうです。物欲的にはラッキーですがお財布的には▼な一週間になりそう。24日（日）は、理想過ぎるものと出合ってお財布が軽くなることに注意してください。

仕事中に偶然発見するメッセージが、仕事の運を開いてくれます。20日（水）は、過去の誰かが残してくれた付箋のメッセージなど、細かなところに大きなヒントがあります。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 魚座：19日（火）は「相手との関係性がよくなる」

魚座のあなたは、1つの何かを人と分け合うことがありそうです。特に19日（火）は、シェアした相手との関係性がぐーんとよくなりそうな予感です。ケーキの取り分が減っても運が上がれば◎です。ケチケチせずに人に分けてあげることを優先しましょう。

21日（木）は、自分の仕事に対する方向性に迷いが出やすいときです。自分の正しさを信じて突き進む道が正解ですので、疑う心を一刻も早く切り替えてください。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X