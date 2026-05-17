

岡山桃太郎 早嶋健太選手[30]

5月16日と17日、神戸市で障害者野球の春の全国大会が開かれ、16チームが熱戦を繰り広げました。

秋の全国大会6連覇中の岡山桃太郎は、2回戦で名古屋ビクトリーと対戦しました。

岡山は11月の世界大会の日本代表にも選ばれているエース・早嶋健太が先発しましたが、立ち上がりから名古屋打線につかまってしまいます。

1回、同じく日本代表の名古屋・宮下拓也にランニングホームランを打たれると、守備の乱れもあって、2回までに6点を失います。

岡山は2回に荒田茂靖のタイムリーなどで2点を返しますが、早嶋が名古屋打線の勢いを止められず、終わってみれば被安打10でまさかの11失点。秋の絶対王者が2回戦で涙をのみました。

【岡山桃太郎 2-11 名古屋ビクトリー】

世界大会では2大会連続でMVPに選ばれ、大黒柱として岡山桃太郎を引っ張ってきた早嶋は、試合後……

（岡山桃太郎・早嶋健太選手[30]）

「正直今までずっと苦しくて、マウンド上がるのもしんどかった部分はあって、プレッシャーとか。それをずっとはねのけてきたというのもあるし……築き上げてきたものが崩れた感じはしている。でももう一回はい上がってやろうとは思っています」

2024年の春の大会で頂点に立っている香川チャレンジャーズは、1回戦で群馬アトムと対戦。

香川は1回に日本代表、平川亘紀のタイムリーで2点を先制します。

香川の先発は同じく日本代表の山中達也。3回に1点差とされると、なおも2死2・3塁のピンチで群馬・渡邉隆太郎との日本代表対決に。ここは山中が低めの変化球で三振に仕留めてピンチを脱します。

香川は3回に3点を追加するなど試合の主導権を渡さず、群馬に勝利しました。

【香川チャレンジャーズ 6-3 群馬アトム】

2回戦で広島アローズを5対2で下した香川は、準決勝で神戸コスモスと対戦。1回に2点を先制した香川ですが、そのウラに守備の乱れなどから5失点。打線も1回以降は得点をあげることができず、準決勝敗退となりました。

【香川チャレンジャーズ 2-9 神戸コスモス】

決勝は名古屋ビクトリーが神戸コスモスを4対3で下して、4年ぶりの優勝を勝ち取りました。