俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19話が放送され、主人公・羽柴小一郎が父になる姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第19話は「過去からの刺客」。織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。羽柴秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とした上杉攻めに加わるが、作戦をめぐり対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…という展開。

藤堂高虎（佳久創）は慶の“密通”を目撃。相手は百姓と思っていた小一郎だが、高虎は「あの身のこなしは、間違いなく侍でござる。おそらく、どこかの武将の間者でございましょう」と進言した。

慶は「もう会いませぬ。ですから、これ以上の詮索は、お許しくださいませ」。翌朝、姿を消した。慶と“密会”していた旅姿の男・村川竹之助（足立英）が訪れ「慶様をお救いください！」と頭を下げた。

小一郎と高虎は長浜から歩いて半日ほど、近江と美濃の国境にある宝久寺村へ。慶には、亡き前夫・堀池頼広との間に息子・与一郎（高木波瑠）がいた。

頼広が重臣だった美濃・斎藤家は、慶の父・安藤守就（田中哲司）が織田方に寝返ったため敗北。堀池家も没落し、百姓に。頼広の父・堀池頼昌（奥田瑛二）は慶を許さず、家から追い出した。慶は竹之助を通じ、愛息を見守ってきた。

小一郎は、与一郎を養子にしたいと申し出。頼昌と妻・絹（麻生祐未）は織田の世話にはならない、などと断固拒否。村にいた慶も勝手なことを、と激怒した。

夜、たき火を囲み、小一郎は直（白石聖）に救われた過去を打ち明ける。

小一郎「そなたにとって、与一郎がそうなのであろう。一人でよう耐えられた！気づいてやれんで、すまんかった」

慶「だから、なんであなたが。謝られる筋合いなど」

小一郎「あるわ。わしら夫婦じゃからな。何でも力になるで、もっとわしを頼ってちょ」

慶「偉そうに。女子（おなご）のことなど何も分からぬくせに。私は…私は…与一郎と一緒にいたい。与一郎を、抱き締めとうございます（と涙）」

慶の左肩の傷は、赤子の与一郎を連れ出そうとした時、義父に斬られたものだった。小一郎は柿を例えに、弓のコツを与一郎に指南した。

慶「与一郎に、恨みを晴らさせるようなことだけは、もうおやめください。わたくしは織田を憎んでまいりました。憎もうとしておりました。憎しみだけで生きていくのは、あまりにも苦しくて。与一郎にはそんな思いをさせたくありませぬ。もしそれでお気持ちが済まぬというなら、わたくしをお討ちくださりませ！」

与一郎「おやめください！母上を斬らないでください。お願いします。お願いします」

絹「もう、よしましょう。許しておくれ、お慶。あなたを斬った時以来、この人は太刀を抜けなくなってしまった。この人もずっと罰を受けてきた。だから、許してやって（と涙）」

頼昌「わしはもう、侍には戻れぬ。すまん、頼広」

絹「（頼広の具足を倒し）これは頼広などではありませぬ！わたくしたちの頼広は、いつももっと優しく、笑っておりました。そうよね、お慶」

与一郎「わしは、おじいに教えてもらった弓で、うまい実をいっぱい取りたい。そんでそれを、母上に食べさせとうござりまする。おじいやおばあにも、食べさせとうござりまする」

与一郎は小一郎の養子に。頼昌・絹・竹之助は村に残った。

与一郎は、加藤清正（伊藤絃）福島正則（松崎優輝）と釣りへ。「行ってまいります、母上…父上」――。

小一郎「慶、一つだけ約束してくれ。この先は、たとえ誰かを守るためであっても、自らの命と引き換えにするようなことは言わんでくれ。わしはそなたが大切なのじゃ。このわしが、必ずうまくいく道を見つけてみせる。わしを信じてくれ」

慶「はい、小一郎さん。この命、あなたにお預けいたします」

2人は抱擁。“真の夫婦”となった。

与一郎は、豊臣秀長と正妻・慈雲院殿との間の長男。ただ詳細は分かっておらず、今回は巧みなアレンジが施された。

SNS上には「父上…よかったね、小一郎（涙）」「やっと慶がデレた」「ようやく吉岡里帆の本領発揮（涙）」「落語の人情噺のような回」「色々なカタチの夫婦愛が涙を誘う…今回もティッシュ必須」「おじいに教えてもらった弓で…のくだり、与一郎があまりにもいい子で号泣」「今回の創作部分、いいな。与一郎も詳しいことは残っていないらしいし」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

次回は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。