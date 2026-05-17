【東エルサレム＝福島利之】イスラエルが占領する東エルサレム旧市街の南東側に隣接するシルワンで、イスラエル当局によるパレスチナ人住民を追放する動きが進んでいる。

対象は２地区の数千人に及び、１９６７年の占領以来、最大規模となっている。聖地のある旧市街周辺を「ユダヤ化」し、パレスチナ国家の樹立を阻む狙いがある。

シルワンで谷底となっている部分に位置するブスタン地区では、まるで空爆されたようにがれきが積み上がっている。「違法建築」としてイスラエル当局に破壊された住宅だ。人権団体ベツェレムによると、２０２３年１０月から今年４月までに４８軒が破壊され、残る１２３軒１４５０人も立ち退きの危機にある。

４月１５日にはサーレハ・ドウェイクさん（７６）の２階建て住宅が壊された。ドウェイクさんは１９６７年の第３次中東戦争で旧市街の家を追われ、２００１年にこの土地を合法的に購入した。だが、市役所に住宅の建築を申請しても受理されなかった。やむを得ず無許可で建て、妻と８人の子供と暮らしてきた。ドウェイクさんは「この家で死にたかった。どこにも行く場所がない」と嘆いた。

急斜面の丘に家がへばりつくように立つバタン・アルハワ地区では、入植者による強制的な追い出しが続く。ベツェレムによると、１５年以降に３３世帯７７人が強制退去させられた。計２０００人が追放される見込みで、地区自体が消滅することになる。

地区の中心人物ズヘイル・ラジャビさん（５５）ら７家族６７人も立ち退きを求められている。生まれた時から暮らしてきた家について、ズヘイルさんは「思い出は全てここにある。なぜ国際社会はこの民族差別を止めないのか」と憤った。