【クロスワードパズルクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 日常の楽しみがヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。ひらめき力を駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
・か □ じ（縦の言葉）
・お □ が □（横の言葉）
・さ □ ら（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、イヤホンやスピーカーで聴く「芸術」のひとつです。
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▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「く」を入れると、次のようになります。
・かんじ（漢字）
・おんがく（音楽）
・さくら（桜）
横の言葉は「おんがく」でした！これに気づければ、縦の「かんじ」や「さくら」といった身近な言葉もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。ひらめき力を駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・か □ じ（縦の言葉）
・お □ が □（横の言葉）
・さ □ ら（縦の言葉）
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正解：「ん」「く」正解は「ん」「く」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「く」を入れると、次のようになります。
・かんじ（漢字）
・おんがく（音楽）
・さくら（桜）
横の言葉は「おんがく」でした！これに気づければ、縦の「かんじ」や「さくら」といった身近な言葉もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)