縦と横の文字のつながりをヒントに、空欄を埋めて3つの単語を完成させるクロスワードパズルです。誰もが一度は触れたことのある、あの芸術や植物が隠れています。

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言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！

一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。ひらめき力を駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。脳をフル回転させて挑戦しましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・か □ じ（縦の言葉）
・お □ が □（横の言葉）
・さ □ ら（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、イヤホンやスピーカーで聴く「芸術」のひとつです。

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正解：「ん」「く」

正解は「ん」「く」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「く」を入れると、次のようになります。

・かんじ（漢字）
・おんがく（音楽）
・さくら（桜）

横の言葉は「おんがく」でした！これに気づければ、縦の「かんじ」や「さくら」といった身近な言葉もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)