◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVIL CUP 2026」（2026年5月17日）

関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVIL CUP 2026」の最終戦が17日、男子1部は近畿大学、女子1部は関西大学で、それぞれ6試合が行われた。

男子は、無敗同士の近大と大産大が直接対決。近大がストレート勝ちを収め、11勝全勝で優勝を決めた。近大は第1セットを25―21で先取すると、第2セットも25―16で連取。第3セットも取り、優勝決定戦を制した。一方、大産大は今リーグ初黒星を喫し、10勝1敗でリーグを終えた。

女子は、すでに優勝を決めている関大が帝塚山大にストレート勝ちを収め、10勝1敗で春季リーグを終えた。

また、24日には天理大学で入替戦が行われる。

【男子1部】

龍谷大3―1大商大

びわこ成蹊スポーツ大3―2天理大

近大3―0大産大

関学大3―0桃山学院大

甲南大3―0立命大

京産大3―2関大

【女子1部】

京都橘大3―2神院大

大体大3―1武庫川女大

関大3―0帝塚山大

関学大3―1大阪国際大

園田学園大3―2神戸親和大

龍谷大3―0千里金蘭大