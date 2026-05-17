『豊臣兄弟！』大物武将が“数秒”チラリ ネット興奮「オーラがすごい」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】遂に登場した”大物武将” さすがの貫禄…
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）だ。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で、戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第19回では、信長（小栗旬）が嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。一方、秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡って勝家と対立。さらに、慶（吉岡里帆）に他国の武将との内通疑惑が浮上し、小一郎（仲野）は彼女が密かに通う村へ向かう。そこで小一郎は、慶が隠し続けてきた悲しい過去を知ることとなった。
今回、視聴者の注目を集めたのは、“越後の虎”こと上杉謙信（工藤潤矢）の登場シーンだった。登場時間はわずか数秒ながらも存在感は抜群で、SNSでは「上杉謙信きたー！」「オーラがすごい」「短い登場なのに迫力がある」などの声が相次いだ。
【写真】遂に登場した”大物武将” さすがの貫禄…
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）だ。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で、戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
今回、視聴者の注目を集めたのは、“越後の虎”こと上杉謙信（工藤潤矢）の登場シーンだった。登場時間はわずか数秒ながらも存在感は抜群で、SNSでは「上杉謙信きたー！」「オーラがすごい」「短い登場なのに迫力がある」などの声が相次いだ。