「今日好き」横田未来、美デコルテ輝くオフショル姿 ヒョウ柄スカート×ベレー帽がアクセント【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」メンバーが印象ガラリ モードな姿でランウェイ登場
美しいデコルテが輝くオフショルダーのトップスを着こなした横田。ヒョウ柄のロングスカートとベレー帽を合わせ、個性を演出した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」メンバーが印象ガラリ モードな姿でランウェイ登場
◆横田未来、ヒョウ柄スカート着こなす
美しいデコルテが輝くオフショルダーのトップスを着こなした横田。ヒョウ柄のロングスカートとベレー帽を合わせ、個性を演出した。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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