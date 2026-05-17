お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が17日に放送された読売テレビの特番「もんくもん」に出演。共演機会が増えている後輩芸人にすっかり心奪われている様子をみせた。

同番組に初登場のゲスト「アルコ＆ピース」とはカンテレ「チャチャ入れマンデー」で何度も共演。「どうもプロデューサーにハマッて、ますだおかだ岡田が追いやられ始めてる」と言って、笑わせた。また、「ほんまは平子（祐希）だけが力あんのよ」と言いたい放題。平子の相方・酒井健太は「そんなん言うなよ！」とぼやいた。

黒田は「俺がこんだけガーッとしゃべったら、腕のないヤツはツッコんでくるやん。平子だけが唯一、俺を持ち上げてくれて、俺がすっごく気持ちいいのよ」と、肩入れする理由を明かした。

「西の先生です。先生にいろんなものを教えて頂いて、吸収してそれを東にお土産として持ち帰って…」と黒田を持ち上げる平子に、「なんて気持ちいいことを言うか」と悦に入った。

「俺が料理のうんちくをちょっと言うても、みんな“もうええって”とか言うやん。平子は“その技はどこで覚えたんですか？”って。気持ちが良うなって、良うなって」とニヤニヤ。「黒田さんを一番小馬鹿にしてるんですよ」と反論する酒井に、「オマエは黙っとけ！」と一蹴した。

黒田はさらに「前代未聞やねんけど」と前置きし、「俺が例えば“奈良の吉野にすごいうまい食べ物があるねん。今度行ってみ？”って言うたら、“行きますわ”って言うても、まあ行かんわな。コイツは休みの日を利用して、奈良の吉野まで行く男やねん」と力説した。

これに平子は「ちょっとだけ修正が必要なんですけど、黒田さん以外の方が何を言っても、僕は行かないです。褒めすぎです」と反応。黒田は「オマエ…」と感激で言葉を失った。

「骨抜きや」と共演のなるみに笑われたが、「こういうヤツが吉本の後輩におらんのが悲しい」と、すっかり平子に“懐柔”されていた。