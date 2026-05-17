この記事をまとめると ■ウイング車は日本の物流を支える利便性の高いトラックだ ■独特な構造から雨漏りが発生しやすいといわれている ■補修用品が多数展開されており常に修理の需要がある車両でもある

ウイング車のデメリットとは

物流の現場でよく見かけるウイング車は、荷台の左右側面が大きく上に開くのが特徴で、この構造であることによってフォークリフトで横から荷物を積み下ろしでき、パレット輸送や精密機器、日用品、食品関連の輸送など、幅広い場面で活躍している。荷役効率の高さという点では、まさに日本の物流を支える代表的な車両のひとつなのだが、その便利な構造には弱点がある。それが雨漏りだ。

ウイング車の雨漏りは、単に古いから起きるというわけではない。そもそもウイング車は、荷台の左右が開閉する構造をもっており、屋根と側面が一体となって跳ね上がるため、固定式の箱車に比べると、可動部、継ぎ目、シール部が多くなるのだ。そして水はわずかな隙間からでも入り込むため、ウイング車は構造上、雨仕舞いに気を使う車両ということになる。

雨漏りの原因としてとくに多いのが、天井中央部にある「センターシート」の劣化である。ウィング車の屋根は左右に開くため、中央部には開閉に対応するためのシート状の部材が設けられている。このセンターシートは、ウイングの継ぎ目から雨水が入るのを防ぐ重要な部品であるが、開閉のたびに曲げ伸ばしされ、さらに紫外線、風雨、走行中の振動にもさらされる。そのため、経年により硬化、ひび割れ、穴あき、破れが生じやすい。実際、ウイング車の雨漏りではセンターシートの劣化が代表的な原因として挙げられている。

この仕組みを理解すると、雨漏りの発生箇所も見えてくる。雨は上から降るだけではない。走行中には風圧で横から吹き込み、停車中には屋根のくぼみや継ぎ目に水がたまる。さらに、センターシートの端部、コーキングの切れ目、パッキンの浮き、リベットやビスの周辺などは、雨水が侵入しやすい場所である。荷台の内部で水滴が落ちている位置と、実際の侵入口が必ずしも一致しないことも多いのだが、これは骨組みや内張りを伝って移動し、離れた場所から落ちることがあるからだ。

ウイング車を扱う人の多くが抱える悩み

センターシート以外にも、雨漏りの原因は複数ある。荷台外周部やキャビンとの接合部に使われているシール材が老朽化すると、硬化や縮みによって隙間が生じてしまう。また、排水のためのドレン穴が泥やごみで詰まると、本来外へ流れるべき水が滞留し、庫内へまわりこむことがある。ウイング車の雨漏り対策では、シートだけでなく、シール材、板金、排水経路まで含めて点検する必要があるということだ。

ウイング車の弱点ともいえる雨漏り問題だが、もちろん解決法も多くあり、大きく分けて応急処置と本格修理のふたつがある。

小さな穴やひび割れであれば、トラック用の補修テープを貼る方法がある。センターシート用の補修テープは、既存のセンターシートの上から貼り付けることで、短時間かつ比較的低コストで雨漏りリスクを抑えられる。ただし、補修テープは万能ではないため、劣化が広範囲に及んでいる場合、表面だけをふさいでも別の場所から漏れることがある。また、シートそのものの柔軟性が失われていれば、開閉のたびに新たな割れが生じる可能性もある。

そのような場合は、センターシートの張り替えや、上から新しい防水シートを施工する方法が現実的だ。既存のセンターシートを撤去せず、上部から特殊なシートを貼り込んで防水性を高める施工もあり、施工時間やコストを抑えられる方法もあるのだ。

こうした雨漏りの補修だが、本格的な修理になると、原因箇所の特定が第一となる。庫内に水滴があるからといって、その真上だけを直せばよいとは限らず、散水テストを行い、屋根中央、左右のウイング接合部、前後の上部、扉周辺、シール部、ドレン周辺を順に確認するわけだ。

さらに、雨漏り対策を深堀していくと、荷主との信頼にもかかわってくることがわかる。段ボール、紙製品、家電、精密部品、食品包装材などは、水濡れによって商品価値を大きく損なう。たとえ外箱の一部が濡れただけでも、納品先で受け取りを拒否されることもある。雨漏りは車両の不具合であると同時に、輸送品質の問題でもある。運送会社にとっては、修理費を惜しんだ結果、荷主クレームや賠償、信用低下につながるリスクがあるので最大限注意すべき問題なのだ。

では、「雨漏りしないウイング車」は存在するのだろうか。厳密にいえば、可動部を持つ以上、絶対に雨漏りしないと断言できる車両はない。新車時には高い水密性をもっていても、年数、走行距離、積み降ろし頻度、保管環境、紫外線、架装の個体差によって状態は変わるからだ。

近年は、センターシートの張り替えや上貼り補修、専用補修テープなど、雨漏り対策の選択肢も増えているが、裏を返せば、ウイング車の雨漏りがそれだけ現場で一般的な悩みであることを示している。