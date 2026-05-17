ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤ÎÂè£±»ÒÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤óË´¤¯¤·¤Æ¡¢»ä¤â½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£·Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖÅÄÃæ·¯¤¬Âè£±»ÒÃÂÀ¸¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¤é¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢¡Ø¥¥â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËºÇ½é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¿¤À¤Î¡Ø¥¥â¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë»³º¬¡ÊÎÉ¸²¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Í¡¢¥¥â¤¤¤ÎÊÒ³ä¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ïÊ¬Áá¤¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÄÃæ¤ÎÊý¤¬¥¥â¤¤¿ÆÊ¬¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìµ»ö·ëº§¤·¤Æ¤Í¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤ª»Ò¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡££µ£°ºÐ¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¡¢Æ±¶¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ÅÄÃæ¤È¡£¹Åç¤ÎÆ±¶¿¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦£±ºÐº¹¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡¡£²ºÐº¹¤«¤Ê¡©¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÄï¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÌµ»ë¤·¤¿ÍµÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅÄÃæ¤â¤Í¡¢¤ªÊì¤µ¤óË´¤¯¤·¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£µ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£µ·î¤Î¾å½Ü¤Ë»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£