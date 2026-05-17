フリーランド3Aで躍動

米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でエンゼルスに15-2で大勝した。地区首位に立つチーム。傘下の3Aオクラホマでは、降格したばかりの24歳アレックス・フリーランドが3戦3発と躍動している。

同日に行われた敵地アルバカーキ戦。「1番・三塁」で先発したフリーランドは5-2の6回1死一塁で、飛距離439フィート（約134メートル）の豪快な2ランを右中間席に叩き込んだ。さらに、9-2とした8回先頭では左翼席に飛び込むソロを放った。

フリーランドは今季、開幕からメジャーでプレー。打率.235、2本塁打、8打点だった。11日（同12日）にムーキー・ベッツ内野手が負傷者リスト（IL）から復帰したことで、ロースターの枠を空けるためにマイナー降格。4試合で打率.421、3本塁打、10打点、OPS1.371をマークしている。

オクラホマ公式Xが実際の映像を公開。国内外のネット上のファンからは「彼は怒っているのか」「メジャーに残しておくべきだったかも」「やっぱ40人枠ってエグいわな」「何でマイナーではこんな打てるんだ」「マジで遠目から見たらシーガーにしか見えんのよ笑」「降格させる男を間違った」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）