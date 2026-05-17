現役看護師の顔も持つ女優・長野じゅりあが16日、自身のインスタグラムにタイでマッサージを受ける動画を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】オフショルワンピでリラックス？ 見たことないマッサージ施術中

長野は12日に民俗衣装をまとった姿で「ワットアルン」とだけ記し、バックにタイの寺院ワット・アルンラーチャワラーラームを望む写真をアップ。翌13日には動画で豪快なハイキックを繰り出すジムでのムエタイトレーニングやガパオライスを味わう姿、ナイトプールでの均整のとれたスタイルなどを披露し、「バンコク楽しいーー」とつづっている。



16日に公開したマッサージを受ける動画は「タイマッサにきたらとんでもない目にあった」の文字入りでスタート。まずはオフショルダーのワンピースに身を包んだ長野を2隊の店員がお出迎え。大音量の室内は激しく点滅する全面LEDのド派手な照明、踊りながらマッサージをする店員に、さらにロンダート＆バク転のショータイムまで。クラブかと目を疑う光景だ。



訪れたのはバンコクの世界一うるさいマッサージとも言われている「BRADBURY」で、動画には「こんなマッサージ来たことない！」や「うるさすぎるけど 来る価値あり！」の文字が入っており、「お見送りも騒がしぃー」とラストまでエンタメ爆発の空間を味わったことをうかがわせた。



インスタに「楽しい時間をありがとうございました！」とつづった長野に、ファンからは「なんじゃ、こりゃ」「めっちゃ賑やかでパラダイス笑笑」「お姫様扱いだね」「寝てしまうってことが無くて満喫できそう」といったコメントが寄せられていた。



また、15日にはオランウータンと戯れる写真をアップ。首に両手を回され、しがみつかれる様はネックロック状態。ヒザの上に座らせてダブルピースでスキンシップするショットも披露し、「なぜか足あざだらけの私w」と記している。



長野は1996年生まれ、島根県出身。糸東流空手道2段を生かし、アクション女優として活動。東京女子プロレスのリングでも活躍したが、2024年にプロレス活動を卒業。現役看護師という顔も持っている。



（よろず～ニュース編集部）