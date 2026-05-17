アイドルグループ「iCON!」のメンバー・姫乃樹おとが13日、自身のインスタグラムを更新。減量した姿を披露した。



【写真】きれいな白い脚 ハートをくすぐるチア姿のちょこん

姫乃樹は「この日のために8キロ減量成功したよ」と記し、サイドのひもが目を引く大人っぽい黒に身を包んだショットをアップした。くるりんとウェーブを描いた髪が布地に沿うように前に垂れ、真っすぐに向けられた瞳は捉えた視線を逃さない。



何より目を引くのが、やわらかな膨らみから締まったウエストへ急降下するメリハリの利いたボディ。きれいなおへそがのぞくスタイルに、ファンからは「めちゃくちゃスタイルいいね」「8キロは凄い！」「くびれスッキリ」「キュン」「細いけどメリハリあって良いシェイプ」と称賛の声。翌14日には「もちもちー！なもの持ってます♡」とつづり、たわわな“もちもち”で魅了していた。



姫乃樹は昨年5月にグループ加入が発表され、6月7日のライブで初披露目となった。また、今年3月にはチアガール姿で前後、横と180度開脚の写真を公開。キュートな衣装で驚くべき柔軟性を披露している。



（よろず～ニュース編集部）