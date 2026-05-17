現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、石川県七尾市の「七尾城」だ。城自体はドラマでの登場こそないが、上杉謙信とは因縁があり……。

【写真多数】山の斜面に築かれた石垣、古から伝わる“ナゾの巨石”、99年前に建てられた供養塔も…道中を写真で一気に見る（全39枚）



七尾城内の一角に建立された城主・畠山氏の供養塔 写真＝今泉慎一

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織田軍大敗を招いた戦の前哨戦

戦国一の戦巧者というイメージで語られることも多い上杉謙信が、『豊臣兄弟！』でもついに織田家と激突。

1577（天正5）年9月、加賀国で勃発した手取川の戦いでは、柴田勝家率いる織田軍は大敗を喫する。なお、この時、秀吉は決戦前に独断で戦線離脱したため、信長の激怒を招いてしまう。

この戦いには前哨戦があった。織田軍が加賀まで出陣したのは、謙信の猛攻にさらされていた隣国・能登の畠山氏の七尾城を救うため。要請を受け、約4万人もの援軍が派遣されたのだ。

その畠山氏の居城が七尾城。前年の1576（天正4）年11月より謙信の大軍に囲まれるも、なんとか耐え抜いていた。結局、約1年後の手取川の戦いで謙信が勝利したため、城内にいた複数家臣の寝返りに遭い開城となる。

最終的には敗れたとはいえ、「軍神」との異名も持つ謙信の猛攻に耐え抜いたのだから、畠山氏の大善戦といえる。家臣の寝返りがなければ持ちこたえていた可能性もある。あるいは、織田軍の援軍到着がもう少し早ければ……。

というわけで、上杉謙信も「加賀・越中・能登の要」「要害山海相応し」と絶賛した北陸屈指の巨城にして難攻不落の城、七尾城の実態を紹介しよう。

のっけから現れたV字が過ぎる大堀切

かつては能登国府が置かれ、今も人口約4.5万人と、能登地方の最大都市である七尾。能登湾南岸の平地に広がる町の背後にそびえる城山が、七尾城のあった場所だ。

標高300m、比高250m。麓の七尾城史資料館からだと約1時間だが、今回は山頂近くの駐車場を起点とする。ここからなら本丸までわずか比高30mほど。ただし尾根伝いに遺構が連なっているので、ある程度「下って登って」にはなりそうだ。

単なる「観光」なら本丸ピストンでもよいが、要害ぶりを実感するにはやはり、足を運べる遺構はひと通り巡りたい。

本丸までの道程に、見逃されがちな遺構がある。駐車場からすぐ左、長屋敷と本丸間の堀切だ。落差も20m以上はゆうにあり、幅が非常に狭く鋭い。

江戸時代末期の絵図では「関東橋」という橋が架かっているが、さもありなんという光景。長屋敷にも足を踏み入れたかったが、急斜面に道らしきものはない。頭上の長屋敷内もどうやら草に埋もれていそうに見えるので諦め、本丸方面へ。

草の生い茂る絶壁の上に…

岩盤を切り開いた切り通しを抜けると、調度丸の広大な空間が現れた。見事なまでに整地されている。左手が本丸で、草の生い茂る絶壁の上に、石垣も見える。調度丸に攻め込まれた際でも迎撃体制は万全そうだ。

この絶壁を直登するのは到底無理なので、本丸へは一旦、調度丸の奥まで進む。すると、アレが見えてきた。

あまりに絵になる段石垣

先ほどの絶壁には及ばないが、落差はトータルで15m近くはありそうだ。七尾城最大の石垣。より近くから見上げるほどその迫力を体感できる。

段石垣は技術的に高石垣が築けない場合に高さを稼ぐ代替技術ともいわれるが、各段にそれなりの幅を持たせてある。擬似高石垣ならセットバックは必要最低限でいいはず。各段に柵などを設けて帯曲輪的な役割を担っていたのかもしれない。

そして絶景ビューの本丸へ

段石垣を横目に登り切ると遊佐屋敷。重臣の遊佐氏の館跡だ。重臣といっても、遊佐続光(ゆさつぐみつ)は落城のきっかけを作った寝返り衆の一人なのだが。

低い石垣は屋敷のものだろうが、折れもある。背後には覆い被さるような本丸北東の切岸も見えているせいか、二段構えの防御構造のようにも見える。

遊佐屋敷を過ぎ、切岸を避けるように左へ迂回すると、先ほどの本丸石垣が目の前に現れた。下から見上げるよりはるかにインパクト大。

調度丸奥の段石垣は高さが不規則だったが、こちらはほぼ均等に階段状になっている。やはり石垣上のセットバック幅は広い。

脇の階段を登り切れば本丸に到達、北と東へ眺望が開けており、七尾の市街地と能登湾を一望できる絶景が広がっている。

本丸は見た目では調度丸の半分ほどの広さだ。南に櫓台のような高まりがあり、城山神社が祀られている。北には高土塁、その裏側は先ほど見上げた切岸だ。

縄張図では、高土塁左手に副曲輪があり、尾根伝いに遊佐屋敷まで降りられそうだが、残念ながら整備中で立入禁止になっていた。

2024（令和6）年1月の能登半島地震により、七尾城は石垣崩壊や地割れなど各所で被害を受けた。徐々に復旧しつつあるが未だ途上なのだ、ということを実感する。

同じ道を遊佐屋敷まで戻り、副曲輪からの尾根を下り切った場所まで足を運ぶと、明確な堀切が切られていた。

やはりこちらが本来のルートで、現在の見学ルートは往時には存在しなかったのかもしれない。

城内中心部に次々現れる遺構群

遊佐屋敷前に広がる桜馬場は、東西45m、南北25mと広大な曲輪だ。ほぼ一体化している遊佐屋敷まで含めると、さらに広大な空間に。すぐそばに西の丸があり、桜馬場を眼下に睨む形。

七尾城の基本構造は、この「広大な曲輪とそれを睨む切岸や石垣上の曲輪」。細かい曲輪や防御構造を組み合わせるより、シンプルに何段階もの防衛ラインを設定するスタイルの方が、守りやすいと考えたのだろうか。

桜馬場を北へと進むと温井屋敷。こちらも重臣だが、やはり謙信へ寝返った温井景隆(ぬくいかげたか)の屋敷跡とされる。

桜馬場同様、西の丸の切岸下にあり、反対側は二の丸の石垣と尾根を削り残した土塁がある。

現在の登山道とは異なるが、温井屋敷西の谷から登ってくるルートが、当時の大手道だったのではないか、といわれている。

急勾配の最上部が城内最大の巨石・九尺石を配した入口は食違い虎口になっていて、なかなか突破は困難そう。ここも修復途上だったが、かえって虎口の形状はわかりやすかった。

見逃されがちな隠れ遺構も

温井屋敷を後に、石垣脇の道を登り二の丸へ。散策路は丁寧に整備されているが、アップダウンの繰り返しはじわじわ足と心に効いてくる。あとで同じ道を引き返してくることを考えると、その効き目は実際の倍に思えてしまう。

二の丸の一番の見どころは、北端の案内板の裏に隠れていた。船の舳先のような土塁が残っている。さらにその端まで進んでみると、樹間から山麓が見えた。

本丸から見えた七尾市街より少し内陸の「のと里山里海ミュージアム」周辺と、能登湾最奥部まで見渡せる。異なる方角に見通しが効くので、見張りに最適だったはず。看板裏で見過ごされがちだが、土塁とそこからの眺望はぜひ、目にすべきだ。

城内最大の“奈落”大堀切

二の丸からさらに先へと続く木製階段を見て、思わず足がすくむ。

戦国時代そのままではなく「階段があってよかった」のだが、とんでもない急傾斜だ。慎重に下ると、しばらく平行移動。そしてその先でまた同じような急傾斜の階段がもうひとつ。下ってゆくと“奈落”が見えてきた。二の丸と三の丸に挟まれた、城内最大の大堀切だ。

堀底から見上げると、この落差を下ってきたのか、と思うと驚嘆せざるを得ない。案内板によると、幅約40m、高さ約26m。

七尾城＝石垣の城のイメージが強かったが、正しくは“石垣と堀切の城”だ。

登山道は堀切から直登せず、迂回して三の丸へ。南北110m、東西25mは、城内最大面積の曲輪。中央あたりにある巨石や列石は、城の遺構かどうかは判然とせず。

ところどころに低いが土塁も。そして三の丸南端から大堀切を見下ろすとゾッとする。これでも落差は二の丸側の3分の2程度だと思うのだが……。

遺構は巨城北部にもまだまだ続く

三の丸からも急傾斜の木製階段を下り北へ。道はしっかり整備されているので歩きやすい。三の丸北斜面下で袴腰に到達。横長の曲輪で、ここからも眺望が開けている。

七尾市街が手に取るようにわかり、能登時代の前田利家が居城とした小丸山城も見える。

袴腰から左手にスロープを下ると安寧寺跡。ここも北端に土塁が見えるので、七尾城の一曲輪と見て間違いないだろう。傍には、1927（昭和2）年に建立された畠山廟も見える。畠山一族を弔う供養塔だ。

袴腰と安寧寺跡に挟まれた三叉路は、よく見ると一風変わった虎口に見える。さらに袴腰下の犬走りのような道を進んだ先にも三叉路があり、ここも虎口のように見える。

そして北端の遺構へ──

さて、ここから先はどこまで下るか迷う。再三記した通り、下った分は登って引き返さねばならない。城の遺構は見たいが、単なる自然地形には興味が湧かない。縄張図を見直し、番所跡までは行くことに。その先は進んで見て決めることにする。

ほどなくたどりついた番所跡は、二重堀切のような形状。先端側はそのまま堀底道で、縄張図にはないがパンフレットには「七曲り」の表記。その先には「時鐘跡」も。迷ったが、意を決して進む。

「あまり遠いと嫌だな……」という思いが通じたのか、七曲りは番所跡の先端側の堀切から続く、つづら折れの坂道のことだった。

尾根を度々分断する堀底道になっているので、まるで食違い虎口が続くような構造に。ここもなかなか守るに固そうだ。

七曲りを下り切った先、100mも行かずに時鐘跡が現れた。なんのことはない、実にあっさり到達して拍子抜け。

その名の通り、時を知らせる鐘があった場所というが、ここも番所的な役割を果たしていたのではないか。その証拠に、先端の直下を巻く道はやはり、堀切のような凹みになっているのだった。

ここが七尾城の北端だと考えて間違いないだろう。

駐車場までは、袴腰から山腹をほぼ横移動する短絡ルートもあるのだが、現在は地震による崩壊のため立入禁止。途中にある寺屋敷という曲輪へも行きたかったのだが仕方ない。

本丸の副郭しかり、温井屋敷の食違い虎口しかり。修復が完了した頃に、いずれまたこの巨城を訪れてみたい。

写真＝今泉慎一

（今泉 慎一）