リングドッグとして大役を任された2匹のポメラニアン。その登場方法があまりにも愛らしく、会場から思わず歓声が上がることとなったそうです。

話題の投稿は記事執筆時点で14万回以上再生され、「おりこうさん」「退場まで可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式場のドアが開くと『2匹の犬』が現れて…思わず歓声があがった『とんでもなく尊い登場の仕方』】

扉の向こうから現れたのは…

TikTokアカウント「inuinu0217」に投稿されたのは、リングドッグとして結婚式に登場した2匹のポメラニアンのお姿。0才の男の子「まろん」くんと、12才の女の子「ぷりん」ちゃんは、この日、大切な舞台で大役を任されることとなったそうです。

式場の重厚な扉がゆっくり開くと、その先から現れたのは風船で華やかに飾られた小さな車。車内には2匹がちょこんと並んで座っており、この時点で会場中の視線を集めていたといいます。

まるで本当に運転しているみたい

バージンロードを進む車の中では、1匹が前脚をしっかりとハンドルへ。周囲をキョロキョロ見渡しながら乗っている様子は、まるで本当に運転しているかのようだったそう。教えられていないとは思えない自然な仕草が可愛らしく、自然と頬が緩みます。

一方、隣に座るもう1匹は終始落ち着いたご様子。堂々と前を見つめながら座っており、どこか“助手席担当”のような雰囲気も漂っていたとか。対照的な2匹の空気感が絶妙で、会場全体が和やかな空気に包まれていたのでした。

最後の退場シーンまで完璧♡

新郎新婦のもとへ無事に到着したあとは、なんと退場までしっかりこなしたといいます。車がバックで進み始めると、後ろを振り返るような仕草も。その姿には「本当にバック確認してるみたい」と驚きの声も上がるほど。

そのまま2匹は、最初に登場した扉の向こうへゆっくり退場していったそうです。最後までしっかりと大役を務め上げたぷりんちゃんとまろんくん。愛らしさと頼もしさを兼ね備えた2匹は、結婚式をより特別な一日にしてくれる存在だったのでした♡

話題となった投稿には「回収されるタイプ初めて見たｗ」「ちゃんとハンドル持ってるの可愛い♡」「大人しく座ってるのすごーい！」「バックで退場（笑）可愛い」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「inuinu0217」では、ポメラニアンのまろんくん＆ぷりんちゃんによる、思わず笑顔になってしまう日常の様子が投稿されています。2匹の可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inuinu0217」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。