大相撲夏場所は中日。

連敗を止め、白星を重ねたい金沢市出身の炎鵬は力強い取り組みをみせました。

連敗を止め勢いを取り戻したい炎鵬。

中日の相手は、十両9枚目・嘉陽です。

立ち合い頭で当たった炎鵬は、そのまま相手を追いかけまわし、最後は押し出しで快勝。連敗を2で止めて6勝目を挙げました。

一方、前頭15枚目・津幡町出身の欧勝海は時疾風に寄り切りで敗れ1勝7敗。

十両7枚目・七尾市出身の輝は玉正鳳に突き落としで勝ち、3勝5敗となりました。

地元有志らによる炎鵬応援市 多くの人で賑わう

こうした中、炎鵬にエールを送ろうと、有志らによる応援市が金沢で開かれました。

炎鵬の着物で作られたオリジナルグッズや、ゲンを担いだ白星まんじゅう。

この応援市は、母・由美子さんが炎鵬の地元の有志らと年に2回開いているものです。

▼訪れた人

「すごいにぎわっていて、みんな応援しているんだなと思った」

▼次男が炎鵬と同級生・長井るみさん

「炎鵬が3年ぶりに十両に上がってきて、本当みんなうれしい気持ちで炎鵬応援市をやっている。けがをせず、やれるだけのことをやってもらえればうれしい」

十両に復帰して初めての開催となった今回、応援市には普段の約1．5倍の人が詰めかけにぎわいを見せていました。