「介護が一段落した自分たちへのご褒美」3泊7万円・69歳女性3人組の沖縄シニア女子旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：69歳・女性
同居家族構成：本人、夫（72歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：神奈川県
現在の現預金：1500万円、リスク資産：500万円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金16万円
ひと月の支出：24万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年5月に高校時代からの親友3人組」で訪れた「3泊の沖縄」旅行だそう。
「親の介護が一段落した自分へのご褒美として、同じ境遇だった友人と計画しました。エメラルドグリーンの海を眺めながら、竹富島で水牛車に揺られてのんびり集落を巡った時間は、日常を忘れさせてくれる至福のひとときでした」と旅の思い出を振り返ります。
最も印象に残っているのは「ホテルのプライベートビーチであおむけになって眺めた満天の星空」。「都会では決して拝めない天の川を前に、3人で手をつなぎ『ここまで元気で生き抜いてきてよかったね』と語り合った瞬間は、魂が洗われるような感覚」として心に刻まれていると言います。
「若い頃の弾丸旅行とは違い、予定を詰め込まずに『ただ海を見るだけ』というぜいたくな時間の使い方ができたのは、この年齢になったからこそだと痛感しています。また梅雨入り前の5月中旬頃は、気候も安定していて混雑も少なく、非常にお勧めできる時期」と南国に魅せられた元ナースさん。
なお旅行にかかった費用は「1人あたり合計13万円ほど。内訳は、往復航空券（マイル利用のため諸経費のみ）で約1万円、宿泊費7万円（朝夕食込み）。残りの5万円は、石垣牛の鉄板焼きディナーやグラスボート体験、観光タクシーの貸し切り料金、お揃いで買ったミンサー織りの小物代など」とあります。
沖縄旅行を計画している同世代には、「離島の強い日差しはシニアの肌や体力にはこたえます。日傘や帽子はもちろん、UVカット機能のある薄手の長袖は必須です。また、島内の移動はバスより『観光タクシー』を数人でシェアするのが賢明です。運転手さんのガイド付きで、歩く距離を最短に調整してもらえるため、疲れ方が全く違います」とアドバイス。
くわえて「友人同士の旅では、互いの持病や緊急連絡先を知っておくことが、安心感を大きく変えます。何より、『全部見ようとしない、頑張りすぎない』という心構えこそが、最高のリフレッシュ旅を成功させるカギになるでしょう」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：南国に魅せられた元ナース
年齢・性別：69歳・女性
同居家族構成：本人、夫（72歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：神奈川県
現在の現預金：1500万円、リスク資産：500万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金16万円
ひと月の支出：24万円
「行ってよかったシニアの旅先は沖縄」現役引退後は「1年に1回程度、友人と旅」をすることが多いという、南国に魅せられた元ナースさん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年5月に高校時代からの親友3人組」で訪れた「3泊の沖縄」旅行だそう。
「親の介護が一段落した自分へのご褒美として、同じ境遇だった友人と計画しました。エメラルドグリーンの海を眺めながら、竹富島で水牛車に揺られてのんびり集落を巡った時間は、日常を忘れさせてくれる至福のひとときでした」と旅の思い出を振り返ります。
最も印象に残っているのは「ホテルのプライベートビーチであおむけになって眺めた満天の星空」。「都会では決して拝めない天の川を前に、3人で手をつなぎ『ここまで元気で生き抜いてきてよかったね』と語り合った瞬間は、魂が洗われるような感覚」として心に刻まれていると言います。
「若い頃の弾丸旅行とは違い、予定を詰め込まずに『ただ海を見るだけ』というぜいたくな時間の使い方ができたのは、この年齢になったからこそだと痛感しています。また梅雨入り前の5月中旬頃は、気候も安定していて混雑も少なく、非常にお勧めできる時期」と南国に魅せられた元ナースさん。
なお旅行にかかった費用は「1人あたり合計13万円ほど。内訳は、往復航空券（マイル利用のため諸経費のみ）で約1万円、宿泊費7万円（朝夕食込み）。残りの5万円は、石垣牛の鉄板焼きディナーやグラスボート体験、観光タクシーの貸し切り料金、お揃いで買ったミンサー織りの小物代など」とあります。
旅費は家計とは別に「友情旅行基金として管理」年金生活における旅費のやりくりについては「夫婦共通の家計とは別に、私個人のパート代や現役時代の貯蓄を『友情旅行基金』として別枠で管理し、旅行中は予算を気にせず質の高いサービスや食事を選ぶようにしています」とのこと。
沖縄旅行を計画している同世代には、「離島の強い日差しはシニアの肌や体力にはこたえます。日傘や帽子はもちろん、UVカット機能のある薄手の長袖は必須です。また、島内の移動はバスより『観光タクシー』を数人でシェアするのが賢明です。運転手さんのガイド付きで、歩く距離を最短に調整してもらえるため、疲れ方が全く違います」とアドバイス。
くわえて「友人同士の旅では、互いの持病や緊急連絡先を知っておくことが、安心感を大きく変えます。何より、『全部見ようとしない、頑張りすぎない』という心構えこそが、最高のリフレッシュ旅を成功させるカギになるでしょう」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)