「今日好き」河村叶翔、ファンサたっぷりランウェイ「イケメンすぎる」「浴衣姿惚れる」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン高校生「イケメンすぎる」浴衣姿
浴衣を着て、夏らしい装いで登場した河村。手を振りながら闊歩し、ファンサービスたっぷりのランウェイを披露した。ネット上では「イケメンすぎる」「浴衣姿惚れる」「かっこいい」「似合う」などと反響が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音と「マクタン編」にてカップル成立した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」イケメン高校生「イケメンすぎる」浴衣姿
◆河村叶翔、浴衣姿で登場
浴衣を着て、夏らしい装いで登場した河村。手を振りながら闊歩し、ファンサービスたっぷりのランウェイを披露した。ネット上では「イケメンすぎる」「浴衣姿惚れる」「かっこいい」「似合う」などと反響が上がっている。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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