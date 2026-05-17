◆大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）

東前頭１５枚目・翔猿（追手風）が東同１１枚目・宇良（木瀬）との取り直しの一番を押し出しで制し、４連勝で１敗をキープした。

最初の相撲は互いに頭を下げ、攻め手を止めない激しい展開。宇良が押して前に出たが、翔猿が左足を俵にかけて引き技を仕掛け、もつれるように両者が倒れた。軍配は翔猿に上がったが、物言いがつき、同体として取り直しに。「チャンスをもらったつもりで、思い切りいこうと思った」。取り直しの一番は宇良が引いた瞬間、一気に前に出て押し出した。支度部屋では息を整えながら「やっぱり引かないで我慢して攻めたので」と振り返った。

翔猿と宇良は１９９２年生まれの同学年で、相撲教習所でともに汗を流した。幕内では２０度目の対戦。対戦成績を１１勝９敗としたが、直近は５連敗していただけに「連敗が続いていたので、勝ててうれしいですね」と率直に喜んだ。

全勝の大関・霧島に初めて土がつき、１敗で霧島、小結・若隆景と３人が並ぶ展開となった。平幕でただ一人、１敗を守る３４歳は「体の調子がいい。けがもなく、かみ合っている。ここから集中して一番一番」と表情を引き締めた。