去年から若い世代を中心に大ブームの「麻辣湯」。

長崎市にも専門店が次々とオープンしています。

【NIB news every. 2026年4月20日放送より】

長崎市船大工町に3月オープンした「長崎麻辣湯 龍音亭」。

平日の午後2時にもかかわらず、店内には多くの客が…。

（客）

「流行っているから、 一旦行ってみたい。みんな行っているから」

（客）

「美味しい。辛いのが好きなので」

お目当ては、全国でブームになっている「麻辣湯(マーラータン)」。

しびれるような辛さと旨味がクセになる自家製のスープに、自分好みの具材や麺をチョイス。

中国・四川省発祥のトレンドグルメが、長崎市で味わえます。

（ 龍音亭 宋 杰さん）

「最近、麻辣湯が流行っている。長崎で店を出したら、すぐ近くで食べたいときに食べられていいと思い、店を出した」

店主の宋 杰さん。

4年前から営む中国料理店を、麻辣湯専門店としてリニューアルオープンしました。

（ 龍音亭 宋 杰さん）

「去年は3回ほど中国に帰って勉強して、日本に戻って店の改造をした」

店では、本場中国の味を提供しています。

（栗山真乙アナウンサー）

「気になる具材を入れて、オリジナルの麻辣湯を作っていきます」

龍音亭では、野菜や肉、練り物など、日替わりで50種類ほどを用意。

好きなものを好きな分だけ選べるので、その日の気分や体調に合わせられるのもうれしいポイントです。

ちゃんぽん麺のほか、長崎名物のかまぼこや雲仙ハムなど、麻辣湯では珍しい “長崎ならでは” の具材も。

具材を選び終わったら、計量器へ。

「100グラム＝400円」という量り売りなので、取りすぎには注意。

選んだ具材を、自慢のスープで煮込みます。

（ 龍音亭 宋 杰さん）

「いろんなスパイスが入っていて、牛脂を自分で作っている スープに混ぜると甘みが出る」

約10種類のスパイスや、自家製の牛脂を使った麻辣スープで煮込むこと約5分。

麻辣湯の出来上がりです。

（栗山アナ）

「ピリッとした辛さがあるが、まろやかなスープの味が口に広がる。もちもちのちゃんぽん麺とツルッとした春雨麺がとても合います」

具材に雲仙ハムを加えると…。

（栗山アナ）

「塩味がしっかりときいた雲仙ハムと、ピリ辛のスープがとても合う。お互いの美味しいところを引き立てている感じがする」

オリジナルの一杯を楽しめる麻辣湯。

アレンジできるのはこれだけではありません。

（栗山アナ）

「調味料コーナーの薬味などを使って、味変することができます」

ネギやニンニクなどの薬味で、さらに自分好みの1杯に仕上がります。

（ 龍音亭 宋 杰さん）

「麻辣湯を食べたことがないお客さんにも来てほしい。食べたことあるお客さんで、週に2～3回来る人もいる。これからも皆さんに来てほしい」

長崎で味わうトレンドグルメ「麻辣湯」。

自分好みの至福の1杯を楽しんでみてはいかがでしょうか。