薬味や食材をセルフで選べる「長崎市のマーランタン専門店」地元ならではのトッピングも豊富《長崎》
去年から若い世代を中心に大ブームの「麻辣湯」。
長崎市にも専門店が次々とオープンしています。
【NIB news every. 2026年4月20日放送より】
長崎市船大工町に3月オープンした「長崎麻辣湯 龍音亭」。
平日の午後2時にもかかわらず、店内には多くの客が…。
（客）
「流行っているから、 一旦行ってみたい。みんな行っているから」
（客）
「美味しい。辛いのが好きなので」
お目当ては、全国でブームになっている「麻辣湯(マーラータン)」。
しびれるような辛さと旨味がクセになる自家製のスープに、自分好みの具材や麺をチョイス。
中国・四川省発祥のトレンドグルメが、長崎市で味わえます。
（ 龍音亭 宋 杰さん）
「最近、麻辣湯が流行っている。長崎で店を出したら、すぐ近くで食べたいときに食べられていいと思い、店を出した」
店主の宋 杰さん。
4年前から営む中国料理店を、麻辣湯専門店としてリニューアルオープンしました。
（ 龍音亭 宋 杰さん）
「去年は3回ほど中国に帰って勉強して、日本に戻って店の改造をした」
店では、本場中国の味を提供しています。
（栗山真乙アナウンサー）
「気になる具材を入れて、オリジナルの麻辣湯を作っていきます」
龍音亭では、野菜や肉、練り物など、日替わりで50種類ほどを用意。
好きなものを好きな分だけ選べるので、その日の気分や体調に合わせられるのもうれしいポイントです。
ちゃんぽん麺のほか、長崎名物のかまぼこや雲仙ハムなど、麻辣湯では珍しい “長崎ならでは” の具材も。
具材を選び終わったら、計量器へ。
「100グラム＝400円」という量り売りなので、取りすぎには注意。
選んだ具材を、自慢のスープで煮込みます。
（ 龍音亭 宋 杰さん）
「いろんなスパイスが入っていて、牛脂を自分で作っている スープに混ぜると甘みが出る」
約10種類のスパイスや、自家製の牛脂を使った麻辣スープで煮込むこと約5分。
麻辣湯の出来上がりです。
（栗山アナ）
「ピリッとした辛さがあるが、まろやかなスープの味が口に広がる。もちもちのちゃんぽん麺とツルッとした春雨麺がとても合います」
具材に雲仙ハムを加えると…。
（栗山アナ）
「塩味がしっかりときいた雲仙ハムと、ピリ辛のスープがとても合う。お互いの美味しいところを引き立てている感じがする」
オリジナルの一杯を楽しめる麻辣湯。
アレンジできるのはこれだけではありません。
（栗山アナ）
「調味料コーナーの薬味などを使って、味変することができます」
ネギやニンニクなどの薬味で、さらに自分好みの1杯に仕上がります。
（ 龍音亭 宋 杰さん）
「麻辣湯を食べたことがないお客さんにも来てほしい。食べたことあるお客さんで、週に2～3回来る人もいる。これからも皆さんに来てほしい」
長崎で味わうトレンドグルメ「麻辣湯」。
自分好みの至福の1杯を楽しんでみてはいかがでしょうか。