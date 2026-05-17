今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

左WBはシャドー兼任で主力だった三笘薫（ブライトン）が怪我でW杯出場を断念。中村敬斗（スタッド・ランス）と前田大然（セルティック）、さらにCBが本職の鈴木淳之介（コペンハーゲン）、両サイドをこなす39歳の長友佑都（FC東京）という実質4枚体制となった。

2025年以降だと相馬勇紀（FC町田ゼルビア）をはじめ佐藤龍之介（FC東京）、斉藤光毅（QPR）、俵積田晃太（FC東京）、三戸舜介（スパルタ）なども試されていたが、森保監督は追加せずにマルチロールで層の厚みを確保する道を選んだ。

一番手は中村。三笘不在も多かったここ1年強は先発機会も多く、昨年10月のブラジル戦でゴール、今年3月のイングランド戦でアシストを記録するなど強豪国相手にも実績を残してきた。攻守で圧倒的なスピードを発揮できる前田も、前回大会の経験を含めて信頼性は高い。

中村も前田もシャドー起用の可能性

ただし、三笘と南野拓実（モナコ）の怪我による選外で、左シャドーの人選が不透明。何度も担ってきた中村はもちろん、森保監督は前田をこちらに回す構想があることを示唆している。仮に中村が左シャドーの一番手になれば、左WBは前田が主戦になるだろう。伊東純也（ゲンク）を含めて誰が左シャドーの位置に収まるかで、両WBの序列や起用法は大きく左右される。

本来CBの鈴木は、足下の技術こそ高いものの、決して突破力があるタイプではない。WBの打開力を攻撃の肝とする森保ジャパンのコンセプトからすれば、昨年11月のガーナ戦、今年3月のイングランド戦でテストされた通り、左WBに入る際は逃げ切り時のクローザー的な役割になるだろう。長友も同様だ。

はたして森保監督は、W杯前最後のテストマッチであるアイスランド戦（5月31日）と事前キャンプでどんな形を試し、本番でどんな選択をするのか。要注目だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

