中道改革連合と公明党が、立憲民主党を含めた３党での合流機運の醸成に向けた活動に本腰を入れ始めた。

１７日には中道改革の小川代表が公明の地方会合に初めて出席し、結集を呼びかけた。来春の統一地方選に向けて地方レベルでの連携を深め、合流への足がかりをつかみたい考えだが、慎重な立民を引き寄せるのは容易でないのが現状だ。（服部菜摘、中田隆徳）

「３党が力を合わせることには大きな大義がある。改めて、この場で力強く申し上げたい」

小川氏は、公明秋田県本部が秋田市内で開いた「政経懇話会」でこう力を込めた。出席した公明の地方議員らに「（合流への）揺るがぬ初心が問われている」とも訴えかけた。中道改革と公明、立民の合流を推進する立場で、会合後の記者会見では「３党が片輪走行し続けることには限界がある。最も望ましいのは合流だ」と強調した。

小川氏の参加は、公明県本部の要請で実現した。合流を前向きに模索する姿勢がにじむものだ。駆けつけた公明の竹谷代表も小川氏と並んで記者会見に臨み、「一つの政党になるのが望ましい」と明言した。

中道改革と公明が合流に向けた糸口探しを急ぐのは、統一選で成果を出せなければ、合流機運がしぼむとの懸念を強めているためだ。地方組織が整っていない中道改革には公明票への期待があり、３０００人規模の地方議員を抱える公明は国政選並みに地方選を重視している。中道改革ベテランは「足並みがそろわずに統一選を迎え、不振に終わる事態を避けたいのは共通する思いだ」と解説する。

３党は中央レベルでは統一地方選での選挙協力で合意しているものの、立民の地方組織には距離を置こうとする議員も目立つ。１７日の秋田での公明会合には立民の地方議員も招待されたが、出席した一人は「公明の組織力は魅力だが、支援者に公明アレルギーが根強い」と本音を吐露した。立民は党本部の熱量も低く、水岡代表は「（合流しないことも）選択肢としてある」と主張している。

立民は、安全保障や憲法などの基本政策で中道改革、公明両党とのずれも目立っている。党内には「無理に一緒になるより独自で戦う方が支持者の理解を得やすい」との声も根強い。

中道改革、公明の執行部は地道な地方回りを通じ、立民との溝を解消する道筋をつけたい意向だ。小川氏は公明に加え、立民の地方組織への訪問を増やす計画で、月内には立民石川県連を訪れる予定だ。公明幹部は「中道改革幹部が地方組織を回り、なんとか足元から合流機運を盛り上げてほしい」と期待を示す。