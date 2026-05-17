『スノウボールアース』EDテーマ「今この胸に滾るのは」アニメMV公開！

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小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送中の本作。このたびエンディングテーマ「今この胸に滾るのは」を使用したアニメMVが公開された。

アニメMVの音源は特別に用意されたエディット版の「今この胸に滾るのは」。

ヒグチアイの力強く優しい歌声、そして作品に寄り添う歌詞が「スノウボールアース」の世界観を表現している。

MVでは主人公の鉄男と心優しきロボット・ユキオの出会いと別れ、そして再会が描かれている。二人の友情を軸としたエモーショナルな映像となっており、楽曲と融合することでさらに感情を揺さぶる。鉄男とユキオ、心優しい二人の友情と彼らの決意が表れたアニメMVをぜひチェックしてほしい。

さらに、TOHO animationチャンネルにてアニメ第1話の無料公開も開始！5/16(土)12:00〜5/31(日)23:59までの期間限定配信となる。

『スノウボールアース』第1話期間限定無料公開！

掲載：TOHO animationチャンネル

期間：5/16(土)12:00〜5/31(日)23:59まで

https://youtu.be/cq-Y68oFTsc

●作品情報

アニメ『スノウボールアース』

2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始

配信：2026年4月3日より毎週土曜０:00各配信プラットフォームにて順次配信開始

＜INTRODUCTION＞

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！

各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、

コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、

いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！

＜STORY＞

「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、

巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは

雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、

ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

泉那由他：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和

ロンリー岩木：鈴木崚汰

【スタッフ】

原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」

エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」

Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

関連リンク

「スノウボールアース」公式サイト

https://snowballearth.net