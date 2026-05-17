「花束オオカミ」中川紅葉、キャミワンピで美デコルテ披露「スタイル抜群」「美しい」の声【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】「花束とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA）に出演し話題を呼んだ女優・中川紅葉が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】恋リア美女、キャミワンピで美デコルテ披露
白いキャミソールのワンピースに身を包み登場。美しいデコルテを披露した。
中川のランウェイにSNS上では「スタイル抜群」「美しい」などといった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】恋リア美女、キャミワンピで美デコルテ披露
◆中川紅葉、キャミワンピで美デコルテ披露
白いキャミソールのワンピースに身を包み登場。美しいデコルテを披露した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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