◆体操 ▽ＮＨＫ杯最終日（１７日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権３位で昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計３３５・８７７点で３位に入り、自身初めてとなる世界選手権の代表権を手にした。

トップ橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に４・９６６点差の３位からスタート。大きくリードされていたものの、得意の跳馬でヤンウェイ（ロンダート後転とび後方屈身２回宙返り）を決めて１４・７３３点の高得点をたたき出すなど、後半からどんどん勢いを増し、順位を死守。大会後は涙を流した。

真新しいジャパンのジャージを着た川上は「やっと着れたなといううれしさとほっとした気持ちがある。選考会はやりきったなと思えた。ケガがあっての全日本、ＮＨＫだったのでつらく、苦しい２か月間からやっと解放された」と笑顔を見せた。

全日本の２週間前に左手中手骨を骨折し、痛み止めの注射を打ちながら勝ち取った初代表。チームの同期の岡慎之助（徳洲会）から「『俺は世界世界選手権で床、つり輪、平行棒やるからお前はあん馬、跳馬、鉄棒やってよ』という話を普段からするので、（岡）慎之助の中でも自分がチームにいるっていうのは見えているのかなと思って自信になる」とパリ３冠のともの言葉を支えにしてきた。

昨年、世界選手権代表を逃した（補欠）。「慎之助がまずパリに行った。去年の世界選手権も自分が出られなくて慎之助は代表だった。常に追いかけているのは慎之助。慎之助が前に行くと自分もついていきたい、抜かしたいと、ただそれだけです」と五輪王者の背中を追いながら世界への階段を上る。