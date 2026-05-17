子どももパクパク！「ふわふわ豚ひき肉」のおかず集

元気の源といえば、おいしく食べることですよね。そこで、ごはんがどんどん進む「ふわふわ豚ひき肉」のおかず5選を揃えました！ お子さんが大好きな味つけで、食卓は大盛り上がり間違いなし。心配事はいったんおいて、活気あるひとときを演出しませんか？

甘辛照り焼き「ピーマンの肉詰め」

栄養満点のピーマンもおいしく！ 肉詰めをお子さんに手伝ってもらっても楽しいですね。



和風おろしの「豆腐ハンバーグ」

あっさり＆ふわふわの食べ心地。お子さんはもちろん、大人にもうれしい本格的な味わい。



れんこん＆はんぺん入り「豚つくね」

にんにくのきいたしっかり味でごはんが進みます。コリコリ食感も軽やか。



フライパンで作る「ふわふわシュウマイ」

ポリ袋を使えば、洗い物も少なくてラク。素材の旨味たっぷりの一品です。



おから＆長いもの「ふわふわ肉団子」

おいしいたれがしみ込んだ肉団子に、家族もうっとり。ふわふわ食感で夢見心地に。







1日3回の食事の時間は、みんなでおいしさを共有できるリラックスタイム。やさしい口当たりのおかずを用意すれば、気持ちまでふんわりほぐれますね。ごはんをしっかり食べて、楽しい未来の準備をしておきましょう。