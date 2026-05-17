◆パ・リーグ 日本ハム３―６西武（１７日・エスコン）

来日初登板となった西武の新外国人右腕・ワイナンス投手は６回９９球を投げ、５安打４四死球２失点。降板直後に味方が逆転し、うれしい来日初登板勝利を手にした。

初回は３者凡退の立ち上がり。２回は右前安打、死球、四球で無死満塁としたが、大塚を１３３キロチェンジアップで空振り三振、進藤を１４３キロツーシームで二ゴロ併殺打に打ち取り、得点は与えなかった。

３回は１死一塁から上川畑に左翼線への先制適時二塁打を浴びる。２死三塁となってからは前日の同戦で決勝弾を放ったレイエスに左前適時打を打たれ、２点目を失った。

４回は一転して３者連続三振に抑える。５回も３人で終えたが、６回は２死から連続四球を与えるも、無失点で切り抜けた。

チームは試合前時点で首位・オリックスとゲーム差０・５の２位につけており、この日オリックスが敗れたため、西口政権初、４０試合消化時点では２２年９月１日（１２２試合消化時点）以来１３５４日ぶりの首位に浮上。粘投でチームの勝利をたぐり寄せた右腕は「チームが逆転勝ちするために点差を最小限に抑えて投げられたのが良かった。今日で首位になったので、それが一番自分の中ではうれしい」と胸を張った。

西口監督も「序盤ちょっと制球に苦しんでるかなという風に見受けられたけど。なんとか試合を作ってくれて、しかもワイナンスに勝ちをつけることができたということは非常に大きかったと思うし、また次の登板頑張ってくれるんじゃないかな」と評価した。