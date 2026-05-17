MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間17日、カブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献。本塁打数は17本となり、1年目の松井秀喜氏の記録を超えました。

3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを記録。5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートをとらえ、センターバックスクリーン右へ飛距離約130メートルの一撃を放ち、チームは8-3で勝利しました。

これでヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜き、ア・リーグトップに浮上。今季45試合で17本塁打と、年間61本ペースとなっています。

日本人メジャーリーガー1年目の記録としては、松井秀喜氏を超える歴代3位の記録。あと1本で城島健司氏に並びます。最多記録である2018年にエンゼルス時代の大谷選手が記録した22本もすでに視界にとらえています。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平18本 城島健司17本 村上宗隆(※45試合消化)16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親、岡本和真(※45試合消化)