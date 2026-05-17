【ミラノコレクション2027】スワロフスキー付き特別デザインがかわいすぎ同時発売の化粧下地とW使いしたくなる《編集部レポ》

長年多くの人から愛されているカネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」。2026年5月19日から「ミラノコレクション2027」の予約が始まります。

予約開始に先駆けて行われた「ミラノコレクション2027」の発表会に、東京バーゲンマニア編集部の記者が参加してきました。

今年は「ドレスアップクリーム」も同時発売

"おしろいで肌も心もときめく世界を創造したい"という思いが込められた、毎年数量限定で販売される「ミラノコレクション」。

26年5月19日から予約開始、11月28日に数量限定で発売するのは「ミラノコレクション フェースアップパウダー2027」と「ミラノコレクション ドレスアップクリーム2027」の2品です。

これまで予約・発売時期が異なっていたフェースアップパウダーとドレスアップクリームが同時に発売されます。

「ミラノコレクション2027」のテーマは"歩みだす幸せ"。変化を恐れずに、前に向かって歩みだすことで新しい可能性が広がり、夢の実現に近づいていけますようにという願いが込められています。

ミラノコレクション フェースアップパウダー2027

まるで芸術品のようなデザインの容器で、イヤープレートのように毎年コレクションしている人も多い「ミラノコレクション」。

カネボウ化粧品の創立90周年を迎える26年に発売される「ミラノコレクション フェースアップパウダー2027」には、スワロフスキー・クリスタルが付いた特別デザインになっています。

一般的なフェースパウダーは、丸いかたちをした球状パウダーを使用していることも多いのですが、ミラノコレクションは密着性や仕上がり、感触の良さに優れた板状パウダーを採用。さまざまな板状パウダーから構成されているパウダーは、密着感と均一でなめらかな肌仕上がりを叶えます。

また、カバー力がありながらも透明感のある肌を叶えるために、抜け感やぼかし効果のある炭酸Mgを配合。気になる毛穴や色ムラをしっかりカバーしながら、すりガラスのような透明感のある仕上がりが持続します。

手の甲の左側に塗布してみました。しっとりとした塗り心地で、均一でなめらかな仕上がりに。粉質が細かいので、肌に溶け込むような質感です。

香りは希少なローズアルバとローズダマセナの天然成分を使用したプレミアムローズの香り。華やかで使うたびに気分が上がります。

価格は本体（30g）1万450円。本体とレフィルのセット（30g×2）は1万7270円です（いずれも編集部調べ）。

ミラノコレクション ドレスアップクリーム2027

くすみを色でカバーするのではなく、内側からふわっと灯すように光をめぐらせて、ほのかな血色感と透明感のある肌印象に導く化粧下地です。

光仕込み下地のドレスアップクリームは、顔だけでなく、首やデコルテにも使用できます。SPF20・PA＋＋と、紫外線対策も抜かりありません。

パッケージの蓋には、フェースアップパウダーと同様の女神とユリの刻印があります。繊細なデザインは、フェースアップパウダーとは違った美しさがあります。

のびの良い化粧下地は絶妙なピンク色。とても細かいパールも入っていて、ツヤのある肌を演出してくれます。

塗った後は、しっとりと肌がうるおったような仕上がりに。

香りは、白ユリの清楚な香りと甘さのあるバラの香りが心地よいホワイトリリーブーケです。

価格は50gで8800円（編集部調べ）。

ちなみに、ドレスアップクリームとフェースアップパウダーを併せて使うと、のり・もちがアップして、より美しい仕上がりが持続します。

肌の内側から輝くようなツヤ感となめらかな肌印象に仕上がるので、ダブルで使うのもおすすめです。

フェースブラシのプレゼントキャンペーンも

予約者限定の特典や、購入者向けのプレゼントキャンペーンも見逃せません。

一部店舗とオンラインショップで26年7月31日までに予約した人を対象に、今年だけの特別なオリジナルペーパーバッグに商品を入れてお渡し。

ペーパーバッグは、「ミラノコレクション2027」のデザインに合わせて、ユリのモチーフをあしらった高級感のあるデザインです。

また、「ミラノコレクション フェースアップパウダー2027」と「ミラノコレクション ドレスアップクリーム2027」の両方を購入した人限定のプレゼントキャンペーンも実施。

2商品を購入した人を対象に、抽選で1万人に「竹宝堂製のミラコレ特製フェースブラシ」が当たります。

実施期間は26年11月24日9時から27年1月31日23時59分までです。

対象店舗は、全国のドラッグストア・総合スーパー・専門店などの対象商品取り扱い店舗全店と、ECオンラインショップ全店。百貨店は対象外です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ