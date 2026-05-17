信州のウェイン・マーシャルが金字塔！ B2PO史上初の通算400得点達成…バーレルを抜き歴代1位へ

5月17日、ホワイトリングで行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦のGAME2において、信州ブレイブウォリアーズのウェイン・マーシャルが歴史的な記録を打ち立てた。

横浜エクセレンスとの一戦に臨んだマーシャルは、圧倒的なパフォーマンスを披露。フィールドゴールを9本中8本成功（成功率88.9パーセント）という驚異的な精度で沈め、フリースローも得た9本すべてを完遂。獅子奮迅の活躍で27得点を叩き出した。

この活躍により、マーシャルのB2プレーオフにおける個人通算得点は「409」に到達。試合前の時点では、ジャスティン・バーレル（ライジングゼファー福岡）が持つ398得点が歴代最多記録であったが、マーシャルはこの試合の第3クォーターでその記録を塗り替え、歴代単独1位に浮上。さらにはB2プレーオフ史上初となる「通算400得点」の壁を突破する大記録を達成した。

アメリカ出身のマーシャルは現在40歳で、211センチ130キロのセンター。2010年に当時bjリーグに所属していた大阪エヴェッサに加入。その後は、信州、横浜ビー・コルセアーズ、島根スサノオマジック、金沢武士団を渡り歩いた。2018年に再び信州へ加入し、大黒柱としてチームを支えている。

試合は信州が84－100で敗れ、惜しくも3位の座を逃す結果となったが、マーシャルは前人未到の記録は、Bリーグの歴史に刻み込んだ。

■B2プレーオフ個人通算得点ランキング



1位：409得点 ウェイン・マーシャル（信州）



2位：398得点 ジャスティン・バーレル（福岡）



3位：337得点 アンドリュー・ランダル（FE名古屋）



4位：319得点 ブランドン・アシュリー（A千葉）



5位：292得点 アイザック・バッツ（神戸）

【動画】信州#50 ウェイン・マーシャル 3位決定戦で圧倒的パフォーマンス





