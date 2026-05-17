OCTPATH「まっすぐなまま」Performance Video公開！太田駿静＆四谷真佑の漫才もフルサイズ収録

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OCTPATHの新曲「まっすぐなまま」のPerformance Videoが公開となった。

■MVにはオール阪神・巨人、ザ・ぼんちをはじめとした豪華芸人7組が出演

オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、バッテリィズ、金属バットなど、豪華芸人7組が出演したMVが話題の「まっすぐなまま」は、ミルクボーイ駒場孝が初めて歌詞提供をした楽曲。夢を追うすべての若者、そしてそのような経験をしてきた大人たちへ贈る、この季節にぴったりな耳馴染みのいいシティーポップ。ミルクボーイがM-１王者になる前、駒場氏が夢を追いかけているストーリーやエピソード、想いなどを汲み取りながら、夢を追う全ての若者、またそういった経験をしてきた大人たち、さらにはいま夢を追いかけ続けているOCTPATHにも寄り添った歌詞に仕上がっている。

4月30日より放送スタートしたばかりの連続ドラマ、MBSドラマフィル『ネタジョ』の主題歌としても起用されている同楽曲。そのミュージックビデオは、お笑いの聖地「なんばグランド花月」にて全編撮影され、OCTPATHのメンバーである太田駿静と四谷真佑のふたりが“まっすぐ”というお笑いコンビに扮して本気の漫才に挑戦する姿が描かれている。また、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、金属バット、バッテリィズ、さらには2025年M-1王者のたくろう、2026年にR-1で優勝した今井らいぱちといった吉本興業所属の総勢7組の芸人が出演したことでも話題の作品だ。

本日公開となった「まっすぐなまま」のPerformance Video（なんばグランド花月ver.）は、なんばグランド花月のステージで、サンパチマイクを囲みながらパフォーマンスをするOCTPATHの姿を収めたものだが、同映像の最後には、なんとMVで本気の漫才に挑戦したお笑いコンビ“まっすぐ”の漫才もフルサイズで収録されている。

「なんばグランド花月」のステージでの漫才披露に向けて、壁に向かって漫才を練習したり、時間があればどこでもネタ合わせをしたりと何週間も漫才を練習し、MV撮影時に実際に漫才を披露した“まっすぐ”のふたり。MVを公開した際には、「“まっすぐ”のふたりの漫才が見たい！」という声も多く、今回“まっすぐ”の漫才もフルサイズで公開される運びとなった。ぜひOCTPATHの「まっすぐなまま」のパフォーマンスだけでなく、“まっすぐ”のふたりの本気の漫才もあわせてチェックしてほしい。

■【動画】OCTPATH「まっすぐなまま」Performance Video

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「まっすぐなまま」

■関連リンク

OCTPATH OFFICIAL SITE

https://octpath-official.com/

MBSドラマフィル「ネタジョ」公式サイト

https://www.mbs.jp/netajo/

■【画像】「まっすぐなまま」Performance Video場面写真