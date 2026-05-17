サッカー日本代表として3大会連続でワールドカップに出場した本田圭佑選手が17日、4人制サッカー大会“4v4”のイベントに出席。今月15日に発表されたワールドカップ2026北中米大会に挑む日本代表について言及しました。

イベントでは、こどもたちに交じり、4人制サッカーに参加。GKをやりつつ、ループシュートで1ゴール決めるなど、会場をわかせました。

イベント後の取材では、ワールドカップに挑む日本代表についての質問がよせられ、「選手たちがてっぺんを目指して準備していると思う。メンバー選出にはケガ人がいたりとか思っていたところも思っていなかったところもあるのかなって思うんですけれど、決まった以上は一丸となって、現場のスタッフや選手だけでなく、僕らもやれることは考えてサポートしたい」と日本サッカーのため、バックアップを約束しました。

また同学年の39歳、長友佑都選手が5大会連続で選出。「すごいことだと思いましたよね。5回、日本人初ですよね。世界的にみてもワールドカップに5回出られる選手もいない中で、刺激というよりか尊敬」と率直に語ります。

続けて、「期待する役割はもしかしたらピッチ上よりはピッチ外での役割が大きいのかもしれない」と話した上で、「でも本人はそういうところを認めたくなく、試合で力を発揮できるように準備する。僕も彼に期待しているところはピッチ内外で、ワールドカップはすべての可能性がある。状況によって、皆さんが思っているよりワールドカップのチームは、入り始め、途中、終わりと、生き物のように、体調のように変化します。佑都の役割はしっかりと森保さんの見えない部分をつなぎ合わせてくことなんじゃないかなと思います」とエールを送りました。