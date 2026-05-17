藤井聡太竜王（３月２９日）

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　将棋の第８４期名人戦七番勝負第４局が１６、１７日、大阪府高槻市で行われ、名人を保持する藤井聡太竜王（２３）が挑戦者の糸谷哲郎九段（３７）に１２３手で勝ち、開幕４連勝で４連覇を達成した。