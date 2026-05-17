ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 藤井聡太竜王、名人戦４連覇…糸谷哲郎九段に開幕４連勝 藤井聡太竜王、名人戦４連覇…糸谷哲郎九段に開幕４連勝 藤井聡太竜王、名人戦４連覇…糸谷哲郎九段に開幕４連勝 2026年5月17日 20時0分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 将棋の第８４期名人戦七番勝負第４局が１６、１７日、大阪府高槻市で行われ、名人を保持する藤井聡太竜王（２３）が挑戦者の糸谷哲郎九段（３７）に１２３手で勝ち、開幕４連勝で４連覇を達成した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 市制施行８５周年の静岡・三島市「三嶋大社」で竜王戦第２局開催、市長と宮司が喜び…藤井聡太竜王らに「国重要文化財の大修理現場を見てもらいたい」 第３９期竜王戦七番勝負の開催地決定…藤井聡太竜王と挑戦者が静岡・三嶋大社や都城市の霧島創業記念館「吉助」、徳川家の菩提寺・増上寺などで竜王位争う 豪快な投球で輝く大森二段…「ＩＧＯ ＩＮＦＩＮＩＴＹ∞」講師陣でボウリング［千春＆明夏の女流棋士ここだけの話］ 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, フローリング, 鎌倉, 思いやり, 静岡, 大学, 射出成形機, 葬儀, 沖縄, 生花