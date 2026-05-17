ＮＭＢ４８が１７日、大阪市のなんばパークス内ウインズ難波前広場で「ＮＭＢ４８×なんばＣＩＴＹ もしも店員だったら撮影会」を行った。 メンバー７人がショッピングセンターの店舗制服姿で登場し、写真撮影ができる特別企画。撮影会には多くの観客が詰めかけた。

キャプテンの塩月希依音（けいと）は今月２７日に発売される新曲「初めてのオール」の衣装である派手な赤いドレス姿を披露。「新鮮でした。ファンの方も楽しそうでうれしかった。新しい体験でした」と振り返り、「（新曲は）昭和のムード歌謡っぽい楽曲になっている。衣装もきらびやかで華やか。令和の今にこういう楽曲をお届けできるのはＮＭＢ４８らしい。たくさんの人に『なんやこれ』と思ってもらえれば」と話した。

その他のメンバーは店内の６店舗（ＧＵ、Ｚｏｆｆ、カプリチョーザ、鎌倉パスタ、英國屋、旭屋書店）の店員の制服姿でファンを魅了した。

（ＧＵの店員）岡腰星来「何回もいらっしゃいませと言いました」

（Ｚｏｆｆの店員）泉綾乃「自分も店員さんになれた気持ちでうれしかった」

（カプリチョーザの店員）新澤菜央「デカいパスタが重かった。以前にカフェでアルバイトしていて、水１０個ぐらい持ち運んだときのことを思い出して懐かしかった」

（鎌倉パスタの店員）青原優花「最後に食べていいよと言われてカルボナーラをいただいた。まかないみたいな気持ち。一日バイト体験した気持ちでうれしかった」

（英國屋の店員）坂田心咲「スーパーの畜産部門で働いていたことがある。スーパーは制服があったので、（アルバイトが）同じものを着る経験は久しぶりでした」

（旭屋書店の店員）芳賀礼「バイトはめっちゃ好きで以前に３つ掛け持ちしていた。球場で売り子と阪神競馬場の中にあるうどん屋さんとハンバーガー屋さんをやっていた。制服を着て懐かしい気持ちになりました」