米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーたちのストーリーが大きな転換点を迎えている。レジェンドが公開したエモーショナルなオフショットには“粋な”演出がなされ、ファンの感動を呼んでいる。

【画像】日本人女子、粋な“惜別スリーショット”

WWE女子スーパースターのアスカが12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同僚イヨ・スカイと、とあるお面とのスリーショット写真を公開した。

写真には、きらびやかなコスチュームに身を包んだイヨ・スカイと、緑の衣装に身を包み、原点回帰とも言えるフェイスペイントを施したアスカが満面の笑みで並んでいる。そして二人の間には、鮮やかな青い狐の仮面が大切そうに掲げられている。このお面は、先日WWEを電撃退団（リリース）したばかりのもう一人の相棒、カイリ・セインがかつて入場時などに愛用していたトレードマークだ。「スカイ・パイレーツ」や「カブキ・ウォーリアーズ」「ダメージCTRL」などのユニットで共にアメリカの地で闘い、女子部門の歴史を塗り替えてきた3人の深い絆を想起させる、粋な構図となっている。

日本時間12日に放送された『RAW』では、アスカがイヨ・スカイに対してエモーショナルな別れを告げるバックステージのセグメントが描かれ、世界中のファンに大きな衝撃を与えた。番組内や現地解説陣からも、アスカの今後の去就は「不透明」であると言及されており、長期休養やひとつの時代の区切りが噂されている。そんな不穏な空気が漂うなか、あえて文章を添えずに投稿されたこの笑顔のカット、そしてカイリの魂もそこにあるかのような演出は、これまでの軌跡への誇りと、未来への強いメッセージとも受け取れる。

このあまりにもドラマチックな1枚に対し、ファンからは「このお面は…カイリィ！」「彼女はいつまでも共にいる」「泣ける」「どんなことがあっても、女帝よ、私たちはいつでもここであなたの帰りを待っています」などと感動と悲痛の入り混じったコメントが寄せられている。

なお、先輩アスカからWWEの未来を託されたイヨは、日本時間17日放送の「情熱大陸」（TBS系列）に出演予定。米マット最高峰で活躍する日本人スーパースターの裏側密着が公開されることで、米国のみならず日本全国に“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ”の名が轟くことだろう。

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