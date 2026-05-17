敵地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点と大活躍で15-2大勝に貢献した。9回の第6打席では足を滑らせながら爆速二塁打を放ち、ファンを驚かせた。

9回1死満塁で回ってきた大谷の第6打席。3球目を強振したが、右足をやや滑らせた。

それでも打球はあっという間に右翼を襲い、二塁打となって3者が生還。打球速度は驚異の111.7マイル（179.7キロ）だった。

完璧な体勢ではなかったにもかかわらず、爆速の適時二塁打。X上のファンからも驚きの声が上がった。

「ちょ！待って！ なんか凄い打ち方してない」

「滑ってたのか 怪我なくてよかった」

「滑ってこんなスイングなってもかっこいいのセコイと思う」

「なんちゅう打ち方」

「やっと大谷らしい打球速度出たわ」

「大谷フォロースルーで滑ったのに打球速かったね」

「大谷さんのマン振りは恐怖すら覚える 打球速度ヤバすぎる」

「並の人間なら体ちぎれるスイング」

大谷は8回2死一、二塁の第5打席は右翼線へ適時三塁打。相手の失策もあり、一気に生還した。



（THE ANSWER編集部）