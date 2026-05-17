40kgを超える大型犬のあんこちゃんと、たった2kgの小型犬コアくんは、とても仲良し。サイズ差のある凸凹コンビが織りなす尊すぎる光景があまりにも可愛くて癒されると、大きな反響を呼びました。

「やばい、癒された」「多頭飼い憧れてます」といったコメントが寄せられるなど話題となり、9万回以上再生されています。

【動画：『40キロ越えの超大型犬』と『たった2キロの極小犬』→サイズ差が凄くても…愛おしすぎる『凸凹コンビ』】

凸凹コンビの尊い日常とは？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『チワワとバーニーズ 』へ投稿された、チワワの「コアくん」とバーニーズの「あんこちゃん」の様子です。コアくんは2kgの小型犬、あんこちゃんは40kg超えの大型犬と、大きなサイズ差があるのだそう。

それでもこの凸凹コンビはとても仲良しで、サイズ差は関係なく距離がかなり近いのだとか。あんこちゃんの上にコアくんが乗っていたり顔をくっつけて寝たりと、コンビで一緒にいる姿からは癒しパワーが溢れているといいます。

大きな優しさと小さな天使の癒しのパワー

コアくんは体は小さいものの、見上げるほど大きなあんこちゃんにも臆することなく向かっていくのだそう。おもちゃの取り合いでも負けずにグイグイ迫って挑むのだそうで、強いメンタルの持ち主のようです。

一方あんこちゃんは、コアくんからグイグイ来られても怒ることはなく、優しく受け入れてくれるのだとか。そんなあんこちゃんの大きな優しさと、それに甘えるコアくんの愛らしさが可愛すぎて、ほんわか癒されました。

小さな妹も増えて…？

実は新しくチワワの「Lala」ちゃんが家族に加わったそうで、今ではあんこちゃんの上にコアくんとLalaちゃんが乗っていることもあると言います。凸凹コンビに新しいメンバーが加わっても、あんこちゃんは動じていないのだそう。

弟妹に乗られようと体の周りをウロウロされようと、ベッドのようにじっとして好きなようにさせてくれる優しいお姉ちゃんのあんこちゃん。これからも凸凹トリオの癒しの日々が見られるのを楽しみにしたいと思います。

この投稿へは「やばい、癒された。。。ありがとうございます」「こんな日常を毎日見れるとか主様本当にうらやましい」「おくちとおくちくっつけて寝てるのかわいすぎ」「上に乗るの可愛すぎるー！！！」など、凸凹コンビのあんこちゃんとコアくんが織りなす癒しに溢れた日常に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと5000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『チワワとバーニーズ 』では、40kg級のバーニーズ「あんこちゃん」と2kgのチワワ「コアくん」の、凸凹コンビがお届けする癒しパワー満載の日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「チワワとバーニーズ 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。